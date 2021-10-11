Рубль с открытия устремился вверх вслед за нефтью, обновив четырехмесячный максимум к доллару и 15-месячный — к евро. При этом пара USD/RUB вплотную приближалась к минимальному с июля прошлого года уровню 71,55 руб., где она в последний раз была три месяца назад.

В начале дня мировые фондовые индикаторы находились под давлением высоких цен на энергоносители, усиливающих инфляцию, что подталкивает центробанки к ужесточению монетарной политики в неподходящий для глобальной экономики момент.

Однако вскоре рынки стали восстанавливаться, некоторые азиатские биржи показали хороший рост. Позитивом выступила очередная закачка Народным банком Китая ликвидности в банковскую систему страны, а также более мягкие штрафы госрегулятора к представителям IT-сектора.

Кроме того, японское руководство отказалось от повышения налогов на прирост капитала и дивиденды по акциям. Ранее этот фактор оказал серьезное давление на японский рынок акций.

Незадолго до старта европейской сессии глобальные площадки просели, но вскоре перешли к восходящим попыткам. Нефтяные цены с начала дня демонстрируют устойчивый рост, обновляя многолетние вершины.

Развивающиеся валюты утром повышались благодаря просадке доллара. Однако после старта основной российской сессии он устремился вверх, вызвав нисходящий импульс в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок пытается продолжить восходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI после позитивного старта стал сдавать позиции, но сохраняет основные достижения торгов, повышаясь третью сессию подряд.

Несмотря на продолжение роста нефти, в начале основных торгов рубль стал сдавать позиции в рамках технической коррекции. Дополнительное давление на него оказывает ослабление развивающихся валют на фоне роста доллара.

Нефтяной рынок сохраняет позитивный настрой

В понедельник нефтяные цены устремились вверх, котировки Brent периодически обновляли трехлетние вершины, а WTI — семилетние. К текущему моменту произошел коррекционный откат, сейчас Brent прибавляет 1,8% немного ниже уровня $84.

Восходящую динамику нефти продолжает поддерживать локальный дефицит, обусловленный превышением мирового спроса над предложением. Повышаются и другие сырьевые товары, при этом наблюдается обратная зависимость: дорожающее сырье способствует росту доллара, поскольку усиливает инфляционную тенденцию.

Доллар пытается развить волну роста

В начале дня американская валюта испытала несколько резких просадок, но они быстро выкупались. После открытия европейских торгов индекс доллара (DXY) устремился вверх, но вскоре сдал позиции. К текущему моменту рост возобновился, сейчас DXY прибавляет 0,11% около отметки 94,2 п.

Европейская валюта в поначалу пыталась развить восходящее движение, но после старта основной российской сессии резко снизилась. Днем произошел отскок, сейчас пара EUR/USD несет небольшие потери около отметки 1,157.

Техническая картина

Пара USD/RUB немного не дошла до сильной поддержки, находящейся на 15-месячном минимуме 71,55 руб. От этого уровня произошел резкий отскок, поэтому сейчас вероятней развитие по меньшей мере более серьезной коррекции с ближайшей целью в районе 72 руб.