Неделя началась с новых рекордов. Российский рынок акций продолжает движение наверх. Индекс МосБиржи обновил исторические максимумы, поднявшись к 4280 п. Обороты торгов остаются повышенными.

Выбирая между двумя ключевыми "поводырями", а именно слабой динамикой ключевых западных рынков акций и ростом цен на commodities, инвесторы в российский рынок в первую очередь ориентируются на сырьевой фактор. В результате наши индексы показывают устойчивую опережающую динамику по отношению как к рынкам развитых, так и развивающихся стран.

Наибольший спрос на старте недели был сосредоточен в банковском секторе. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 3,9%, бумаги ВТБ — на 2,9%, БСП — на 4,1%. Российские банки наряду с сырьевыми компаниями традиционно являются бенефициарами роста цен на commodities. Кроме того, фактор подъема рублевых ставок не является для них критичным.

Индекс МосБиржи остается в рамках устойчивой фазы роста. Локальная перегретость многих голубых фишек оправдывается высокими сырьевыми ценами. В качестве ближайшего ориентира по индексу можно выделить круглую отметку 4300 п. По мере приближения к этому рубежу допускаем временное торможение.

При этом стоит понимать, что в сложившихся условиях накопленная перекупленность способна приводить к резким техническим откатам. После продолжительной опережающей динамики негативная реакция нашего рынка на весьма умеренное ухудшение внешнего фона, главным образом на рынке сырья, может быть чрезмерной. Это эффект, когда в один момент появляется избыточный объем участников, желающих зафиксировать накопленную за последние недели прибыль.

На западных фондовых площадках ситуация сильно отличается от того, что мы видим на нашем рынке. В частности, в США индекс S&P 500 продолжает показывать слабость. После позитивного старта понедельника затем котировки вновь поступательно снижались в течение сессии, отражая сохранение большого количества продавцов.

По S&P 500 внизу в качестве ближайшей целевой поддержки можно выделить район 4240–4250 п. В случае его пробоя потенциал для большой коррекции сдвинется в сторону 4050–4100 п. О более глубокой просадке пока рано говорить, учитывая все еще продолжающееся QE и избыток ликвидности на рынке.

Кроме того, акции для многих участников остаются инструментом защиты от инфляции, ведь реальные процентные ставки в безрисковых гособлигациях США глубоко отрицательные (инфляция выше доходности). В первую очередь спрос сосредоточен в акциях сырьевых компаний, что отражается в их опережающей динамике. На отрезках в последние 1 и 3 месяца в плюсе на рынке США как раз находится в основном энергетический сектор. Незначительный прирост еще показывают банки, выступающие защитным инструментам в условиях неизбежного роста процентных ставок в будущем.

Для развитых рынков сырьевое ралли — это негатив, обеспечивающий рост издержек компаний из большинства секторов. В конечном счете это перекладывается на общий рост цен и разгон инфляции, что в итоге заставит мировые ЦБ переходить к более жесткой денежно-кредитной политике (снижение QE, рост ставок).