Вчера мы вновь продолжили рост, не глядя на снижающиеся американские индикаторы, а обращая внимание лишь на растущую нефть. Прирост Индекса Мосбиржи составил процент.

Драйвером подъема индикатора стал банковский сектор, являющийся одним из главных бенефициаров роста цен на сырье. Очередной взлет вслед за ростом цен на уголь продемонстрировали "Распадская" и "Мечел".

Но ситуация на американском рынке акций продолжает ухудшаться. Вчера фондовая Америка потеряла около 0,7% капитализации, сегодня американские фьючерсы падают еще на 0,3%. По-прежнему над заокеанскими инвесторами висят страхи скорого и, возможно, агрессивного сворачивания программы выкупа активов с рынка.

Вряд ли российский рынок сможет долго сопротивляться распродажам в Америке, причем падение Индекса Мосбиржи может быть довольно резким и сильным. И основная угроза для рублевого индикатора как раз исходит от банков, которые более чутки к динамике зарубежных фондовых индексов.

Не исключено, что фиксация прибыли начнется сегодня. Нефть с утра подрастает на 0,5% и торгуется в районе 84 доллара за баррель. Но нефти также необходима техническая коррекция перед попыткой закрепиться выше 85 долларов за баррель. На это ее могут спровоцировать негативные данные по запасам от Американского института нефти сегодня, либо от Минэнерго завтра.

Поэтому мы рекомендуем сокращать прибыльные спекулятивные позиции.

На высвобожденные деньги можно рискнуть и опять же спекулятивно прикупить акции золотодобытчиков. Золото в ралли сырьевых активов не участвовало, но сегодня дорожает на 0,4%, пытаясь сформировать движение от поддержки 1730 долларов за унцию к первому сопротивлению, располагающемуся на 100 долларов выше.

Пара доллар-рубль стабилизировалась чуть ниже отметки 72. Пока рубль не может развить успех и уверенно закрепиться под этой отметкой. По-прежнему рассматриваем нынешнюю ситуация как «прокол», а не пробой, сильнейшей поддержки 72. При дальнейшем ухудшении внешнего фона или начала коррекции в нефти пара рискует уйти в район 72,5.