Индекс S&P 500 снизился вторую сессию подряд, на 0,7%, показав первое двухдневное снижение в этом месяце после того, как провел в плюсе большую первой половины дня. Падение произошло после самой сильной недели с августа, в то время как рынки облигаций США были закрыты в связи с праздником Дня Колумба. Секторы Real Estate (+0.1%) и Materials продемонстрировали небольшой плюс, в то время как акции компаний секторов Communications (-1.5%) и Utilities (-1.4%) привели к снижению широкого индекса. Индекс Dow Jones Industrial Average и Nasdaq 100 упали на —0.7%.

Стратеги Goldman Sachs и JPMorgan рекомендуют выкупать недавнюю коррекцию в акцияхй. «Несмотря на краткосрочную неопределенность, мы ожидаем, что фондовый рынок продолжит расти, поскольку инвесторы обретут уверенность в том, что нынешние высокие темпы инфляции носят временный характер», — написали в записке для клиентов стратеги Goldman Sachs во главе с Дэвидом Костин.

Между тем Лиза Шалетт, главный стратег Morgan Stanley Wealth Management, заявила, что акции могут пострадать, поскольку потребители, похоже, больше обеспокоены инфляцией, чем инвесторы. «Мы считаем, что прогнозы по корпоративным прибылям уязвимы, особенно если настроения потребителей приведут к сокращению расходов и увеличению сбережений», — сказала она.

Рост цен на энергоносители продолжал подпитывать нестабильность на фоне усиливающихся споров о том, действительно ли инфляционное давление будет временным. Нефть Brent в течение дня приближалась к $85/барр, в то время как нефть WTI торговалась около $81. Citi заявил, что этой зимой цена нефти марки Brent может достигнуть отметки $90, поскольку переход с газа на нефть приводит к сокращению запасов. Тем временем, Палладий подскочил до самого высокого уровня за месяц, а Алюминий подскочил до самого высокого уровня с 2008 года.

Яну Хациусу из Goldman Sachs есть что сказать. Главный экономист банка через день после снижения прогноза по росту ВВП США сказал, что замедление экономического роста в 2022 году, вероятно, означает, что ФРС не будет торопиться с поднятием ставок. По его словам, хотя ожидается, что на следующем заседании центрального банка будет объявлено о сокращении, сам процесс займет месяцы, а ставки не будут повышаться до 2023 года.