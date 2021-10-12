В понедельник мировые рынки вновь показали разнонаправленную динамику, к концу дня общерыночный сантимент начал ухудшаться. Хотя индекс развивающихся рынков (MSCI EM: +0,7%) продолжил повышаться, ведомый КНР, Россией и Турцией, в то время как индекс развитых рынков MSCI World снизился второй день подряд, потеряв 0,4% ввиду ухудшения настроений на американском рынке акций. Действительно, несмотря на утренние попытки роста, основные индексы США потеряли к закрытию 0,6%--0,7%, причем все ключевые сектора показали негативную динамику, кроме Metals&Mining, поддержанных благоприятной конъюнктурой рынков металлов. Поводом для умеренной фиксации выступили дефицит новостей в условиях праздника, а также обилие новостей середины недели, в первую очередь, — стартующий в среду сезон публикаций корпоративной отчетности в США.

Утром настроения на глобальных фондовых рынках продолжили ухудшаться. Так, азиатские биржевые индикаторы преимущественно в «красной» зоне, отыгрывая новый всплеск опасений по строй сектору КНР после очередной невыплаты со стороны China Evergande Group, теряют около 0,5% фьючерсы на американские индексы. А цены на сырье показывают лишь символический инерционный рост. Мы опасаемся усиления коррекционных настроений на мировых рынках в течение дня, — негатив по КНР, завтрашний блок статистики, способный усилить экономические опасения (выйдут данные по торговому балансу КНР и потребительской инфляции в США за сентябрь), а также «минутки» ФРС, которые могут подтвердить решимость регулятора сворачивать стимулы, и преддверие сезона отчетности не способствуют покупкам.

Вчера индекс МосБиржи (+1,0%) ускорил рост, протестировав впервые в истории отметку 4280 пунктов. В лидеры роста вышли акции финансового сектора, в котором и концентрировалась торговая активность: акции Сбера (оа: +3,9%; па: +3,7%) обновили исторические максимумы, ВТБ (+2,9%) и банка Санкт-Петербург (+4,1%) – многолетние. В остальных секторах рост также преобладал, но активно росли отдельные бумаги. Так, в акциях металлургических и горнодобывающих компаний продолжилось ралли в менее ликвидных акциях Селигдара (+13,1%), отыгрывающих корпоративные новости, бумагах Распадской (+14,3%) и Мечела (оа: 9,2%; па: +10,3%), обновляющих пики года ввиду крепости рынков угля. Переписал исторические максимумы и РУСАЛ (+3,6%), поддержанный ралли на рынке алюминия, и АЛРОСА (+2,8%), ввиду приближающейся дивидендной отсечки и неплохих данных по продажам за сентябрь. А вот «фишки» сегмента (НорНикель: —0,5%; Полиметалл: —1,8%; НЛМК: —0,1%; Северсталь: +0,7%) не пользовались особым спросом. Отметим и инерционное повышение Акрона (+3,6%). В «нефтянке» неплохо подросли лишь Роснефть (+1,7%) и прервавший откат Газпром (+1,0%). В аутсайдерах дня оказались начавшие торговаться без учета промежуточных дивидендов акции МТС (-3,0%).

Мы ждем, что сегодня индекс МосБиржи постарается удержаться в зоне 4250-4300 пунктов: сохранение крепости цен на энергоносители и рубля способны нивелировать некоторое ухудшение настроений на мировых рынках. Мы отмечаем, что риски отката рынка, выглядящего уже перегретым, повышаются и могут реализоваться в случае спада импульса к росту на нефтяном рынке, весьма вероятного в условиях неблагоприятного внешнего фона.