Ситуация на фондовых рынках может нивелировать "выигрыши" рубля
В ходе вчерашних торгов пара доллар-рубль вернулась к отметке 72 руб.
Вчерашний день не был богат на статистические и экономические события. Выходной в США привел к меньшей волатильности валютных пар, однако торговавшиеся по началу в плюсе фьючерсы на индексы фондовых рынков, не нашли своего отражения в динамике самих индексов, что проявилось на весьма сильных позициях доллара, который обновил максимумы ноября 2020 года. Мы опасаемся, что поступательное движение доллара продолжится на фоне глобальной экономической неопределенности, а также ожиданий сворачивания стимулов со стороны ФРС.
Утро вторника создает слабопозитивный фон для национальной валюты. Рынок нефти торгуется в незначительном плюсе, хотя глобальные фондовые рынки находятся под выраженным давлением. В случае ухудшения обстановки на рынках, валюты развивающихся стран могут отреагировать заметным ослаблением.
Мы сохраняем актуальным диапазон 71,5-72,5 руб. для пары доллар-рубль и ожидаем, что в случае продолжения ралли на рынке нефти, пара локально может протестировать нижнюю границу данного коридора. Однако мы опасаемся, что ситуация на фондовых рынках может внести свои коррективы, тем самым вернув доллар выше отметки 72 руб.
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