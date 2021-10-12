Новая неделя для рынка нефти началась с обновления максимумов. Фьючерсы Brent в моменте даже приближались к отметке в $85, переписав максимальные значения за три года.

Среднесрочный тренд остается растущим, что поддерживается локальным дефицитом. В моменте спрос превышает предложение, а мировые запасы нефти снижаются. Представители Белого дома в начале недели вновь подтвердили свои призывы к нефтедобывающим странам активнее наращивать производство. Однако ранее страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 тыс. б/с.

Даже небольшой объем рыночного дефицита способен поддерживать устойчивость восходящего тренда, учитывая исторически низкую эластичность спроса на нефть по цене. Ситуацию обостряет ралли цен на газ и энергетический уголь во многих регионах мира. В условиях существенных дефицитов это в том числе сказывается и на нефтяных котировках, так как постепенно запускаются процессы замены одного топлива на другое.

Текущая ситуация, которую в СМИ называют «энергетическим кризисом», не является устойчивой. Чем дольше сохраняются высокие цены, тем сильнее это ударит по совокупному спросу. Увеличение производственных мощностей в будущем вкупе с сократившимся из-за разгона инфляции спросом приведет к развороту тренда.

Но если смотреть среднесрочно на горизонте нескольких месяцев, то ситуация пока стабильна. В случае закрепления Brent в ближайшие сессии выше уровня $83,5 далее цели роста сместятся сразу к максимумам за последние 13 лет — $86,7. Что касается сценария более глубокой коррекции, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки выше области $77,5–79.

Читая комментарии и мнения большинства отраслевых аналитиков, можно сделать вывод, что общий взгляд экспертов на перспективы ближайших месяцев остается положительным. Сентимент — бычий. Дефицит на рынке пока продолжит поддерживать высокие цены.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются без существенных изменений и находятся около $83,6.