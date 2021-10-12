Непростой выбор для Минфина
Сегодня будут объявлены параметры размещения новых ОФЗ завтра. Учитывая стабилизацию рынка, вопрос об отмене первичных аукционов не стоит. Скорее, Минфин будет решать, выбрать исключительно «защитную» стратегию (например, ограниченный объем ОФЗ-ИН 52004 или ОФЗ-ПД 25085) – или более агрессивный вариант (например, неограниченный объем более длинных серий ОФЗ-ПД).
Мы полагаем, что стабилизация вторичной кривой ОФЗ вряд ли вводит участников рынка и Минфин в заблуждение. Градус неопределенности остается высоким, учитывая, в частности, невозможность в моменте предсказать инфляционные релизы и степень вероятного ужесточения политики Банка России по итогам заседания 22-го октября. Поэтому мы рассчитываем, что подход к размещениям нового долга останется осторожным. Не менее важный аспект для Минфина – диалог с якорными участниками рынка, которые могли бы поддержать первичные аукционы крупными заявками. Мы не уверены, что сейчас приходится рассчитывать на весомый спрос от «сторонних» инвесторов.
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