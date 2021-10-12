Сегодня будут объявлены параметры размещения новых ОФЗ завтра. Учитывая стабилизацию рынка, вопрос об отмене первичных аукционов не стоит. Скорее, Минфин будет решать, выбрать исключительно «защитную» стратегию (например, ограниченный объем ОФЗ-ИН 52004 или ОФЗ-ПД 25085) – или более агрессивный вариант (например, неограниченный объем более длинных серий ОФЗ-ПД).

Мы полагаем, что стабилизация вторичной кривой ОФЗ вряд ли вводит участников рынка и Минфин в заблуждение. Градус неопределенности остается высоким, учитывая, в частности, невозможность в моменте предсказать инфляционные релизы и степень вероятного ужесточения политики Банка России по итогам заседания 22-го октября. Поэтому мы рассчитываем, что подход к размещениям нового долга останется осторожным. Не менее важный аспект для Минфина – диалог с якорными участниками рынка, которые могли бы поддержать первичные аукционы крупными заявками. Мы не уверены, что сейчас приходится рассчитывать на весомый спрос от «сторонних» инвесторов.