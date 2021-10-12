По оценкам Банка России, профицит текущего счета в 3к’21 составил $40.8 млрд, превысив консенсус-прогноз $32 млрд. Сильный показатель был подкреплен одновременно экспортом энергоносителей и несырьевых товаров. Торговый баланс при этом вырос с начала года до $343 млрд (+43.8% г/г) вопреки устойчивому росту импорта товаров (+41.3% г/г). При этом баланс услуг и инвестиционных доходов практически не изменился, по сравнению с предыдущим кварталом, сохраняя структурный фактор поддержки текущему счету в условиях пандемии.

Финансовый счет претерпел некоторые изменения, инициированные в основном трансфертом резервных обязательств (SDR $18 млрд) от МВФ в адрес Банка России – без учета этого показателя оттока капитал составил $25.6 млрд в 3к’21. При этом отток наблюдался на стороне частного сектора и на стороне обязательств (погашение долга банками и нефинансовым сектором составило $1.2 млрд и $4.4 млрд, соответственно), а также покупки финансовых активов ($4.2 млрд и $22.0 млрд, соответственно). В довершение отток «серого» капитала (неклассифицированные и сомнительные транзакции) достиг $6.6 млрд ($13.2 млрд с начала года).

Перспективы дальнейшего роста профицита текущего счета до конца года и в начале 2022 года сохраняют хорошую поддержку для равновесного курса рубля. Тем не менее, систематический тренд на укрепление курса во многом будет сдерживаться: 1/ продолжающимся ростом импорта (на фоне укрепления реального эффективного валютного курса) и 2/ реализовавшимся опережением сопоставимых валют из группы развивающихся стран (что может оказаться крайне неустойчивым в условиях бегства капитала в защитные активы и валюты). По этой причине мы не исключаем снижения пары доллар-рубль в интервал 70.5-71.0 с последующим возвратом к 72.0-73.0 до конца года.



