МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. СПБ Биржа может провести IPO этой осенью, предложив российским розничным инвесторам акции на $150 млн, а в следующем году намерена продать бумаги еще на 300 миллионов долларов на NASDAQ, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники. Я бы назвал размещение, особенно локальное, безусловного лидера по торгам иностранными ценными бумагами на российском рынке потенциально одним из самых интересных как для институциональных, так и для розничных инвесторов в этом году. Есть, как минимум, три причины:

Участие в росте наиболее молодого сегмента рынка розничных инвестиций. Именно СПБ первой предложила приобретать ценные бумаги иностранных компаний в валюте через локальных брокеров и последовательно расширяет это предложение в ответ на растущий спрос россиян на инвестиции в самые заметные и самые перспективные компании и инструменты со всего мира. Сегодня через СПБ Биржу можно инвестировать в свыше 1800 наиболее ликвидных иностранных финансовых инструментов в обращении (акций, депозитарных расписок, облигаций) — в разы больше, чем через Московскую биржу.

Редкое сочетание энергичного роста с высокой маржинальностью. Став одним из главных бенефициаров резкого роста числа индивидуальных инвесторов, в 2020 году СПБ Биржа продемонстрировала кратный рост операционных и финансовых показателей, а за первое полугодие 2021 года рентабельность по чистой прибыли составила 43,1%.

Заинтересованные в развитии актива акционеры-участники рынка. Акционерами СПБ Биржи являются несколько крупнейших российских розничных брокеров, включая ВТБ Капитал и Тинькофф, что позволяет наиболее эффективно выстраивать кооперацию между институтами и инициировать наиболее привлекательные продуктовые предложения.

Интерес к инвестициям в торгующиеся на СПБ бумаги уже значительный — число активных счётов составляет около 900 тысяч, а среднедневной оборот превышает 1,6 миллиардов долларов. При этом потенциал роста этих показателей огромен, так как в процесс инвестирования вовлекаются все более широкие слои населения, включая молодежь, которая мыслит глобально и которую привлекает большой выбор инструментов и широкое представительство в их составе компаний новой экономики и высоких технологий. Росту интереса других слоев населения способствует снижение привлекательности валютных депозитов, дающих отрицательную реальную доходность.

Из рисков можно было бы отметить волатильность месячных оборотов биржи, вероятно, обусловленную конъюнктурой на мировом рынке акций. Этот риск может быть нивелирован географической и продуктовой диверсификацией биржевых продуктов, дальнейшим ростом числа инвесторов и их активности, что является основным сценарием при ожидаемом сохранении долгосрочного восходящего тренда бизнеса. Продуктовая диверсификация в ближайшие годы, скорее всего, будет связана с запуском бумаг из новых юрисдикций, а также собственных деривативов и индексов, а рост числа инвесторов — с географической клиентской диверсификацией путем привлечения международных инвесторов и брокеров, в частности, из сопредельных государств и торговых часовых поясов СПБ Биржи. Другой риск — вероятно более заметное со временем предложение со стороны Московской биржи, которая запустила торги иностранными акциями в валюте в конце сентября.

Появление второй публичной российской биржи даст инвесторам возможность выбора компаний финансовой инфраструктуры в свои портфели, а для самой СПБ Биржи станет логичным и важным шагом в развитии, означающим как получения финансирования для растущего бизнеса, так и повышение статуса.

Что касается оценки, то мультипликатор для торговых платформ, в существенной степени, зависит от темпов роста и варьируется от 15 чистых прибылей до 50+. С учетом того, что СПБ Биржа развивается, по сути, как финтех-платформа, ориентированная на массового потребителя, и растет огромными темпами то при благоприятном раскладе может рассчитывать на оценку сопоставимую с такими высокотехнологичными платформами с сопоставимым ростом как Tradeweb или MarketAxess, которые торгуются в диапазоне 41 и 65 P/21E. Какой мультипликатор будет у СПБ Биржа определит рынок, но, исходя из звучавших ранее в прессе оценок в 1.5-2 миллиарда долларов, он учитывает существенный рост.

При этом тема IPO на собственной площадке для российской розницы особенно любопытна, а успешное его проведение помогло бы СПБ Бирже стать площадкой для размещений и других эмитентов.