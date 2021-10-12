В понедельник мировые индексы показывали отрицательную динамику. Причиной послужила обеспокоенность рынков относительно растущей инфляции и возможности ужесточения регуляторных мер со стороны Китая. Китайские власти планируют до 2025 года ужесточать законодательство в сферах IT, безопасности и контроля персональных данных.

Начинается сезон отчетности за 3к21. Первыми отчитываются компании банковского сектора. Из крупнейших банков в среду результаты опубликует JP Morgan, в четверг – Morgan Stanley, BofA, Citi и Wells Fargo, в пятницу отчитается Goldman Sachs. Текущий сезон отчетности должен стать сезоном «нормализации» финансовых результатов. Ранее банки опережали консенсус-прогноз в основном за счет низких отчислений в резервы (или за счет восстановления резервов), после консервативного подхода к резервированию в кризисный 2020г. Также ожидаем снижения доходов от инвестиционного бизнеса (отделов Markets, ECM, DCM) на фоне снижения волатильности. Данный сегмент бизнеса является особенно существенным для Morgan Stanley, Goldman Sachs. Однако Jeffries, для которого инвестиционно-банковский бизнес также является ключевым, объявил о рекордном pipeline сделок.

В итоге мы можем увидеть сокращение рентабельности банков с «завышенных» уровней 1п21 за счет возврата резервов к нормализованному уровню и сокращения доходов от деятельности на рынках капитала. Балансовые показатели продолжат умеренно расти вслед за восстановлением экономики. Качество активов продолжит улучшаться.

CEO Global Payments объявил о предстоящем поглощении облачной платформы MineralTree стоимостью $500 млн. Также один из крупнейших глобальных провайдеров операционных услуг и решений для бизнеса анонсировал желание и возможность участия в новом крупном поглощении спустя два года после $21,5-миллиардного слияния с TSYS – лидером среди процессоров кредитных платежных транзакций. Основной фокус Global Payments сосредоточен на поглощении разработчиков ПО и подобных технологичных компаний с целью укрепления позиции в таких индустриях как здравоохранение, финансовые институты и ресторанный бизнес.

Мы позитивно смотрим на возврат к M&A активности, поскольку такие сделки позволят GPN найти новые драйверы роста выручки. Снижения долговой нагрузки Net Debt/EBITDA с 4,8x после поглощения TSYS до текущих 3х позволяет компании привлекать долговое финансирование для проведения сделок.