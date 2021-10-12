Российский фондовый рынок открыл торги вторника ощутимым снижением, отыгрывая заметное ослабление спроса на риск на мировых финансовых рынках в преддверии начала сезона корпоративной отчетности за III квартал в ведущих странах. Так, торги в Азии сегодня завершились в «красной» зоне, в негативном ключе началась сессия в Европе. Однако к середине дня российские акции сумели отыграть значительную часть утренних потерь, чему способствовали сохраняющиеся на высоком уровне цены на нефть и сырьевые товары в целом.

Ведущие американские фондовые индикаторы завершили вчерашние торги снижением в пределах 0,6-0,7%, однако, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Доходность 10-летних трежериз опускается на 1 базисный пункт и находится на отметке 1,60%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии просел на 0,23% до 4270,2 пункта, а Индекс РТС понизился на 0,49% до 1873,2 пункта.

В течение дня внимание мировых инвесторов будет обращено на публикацию отчета МВФ о перспективах развития мировой экономики (World Economic Outlook), а также данные по открытым вакансиям и индексу оптимизма в малом бизнесе в США. В России НЛМК обнародует операционные показатели за III квартал, Группа ПИК – данные по продажам за III квартал.

Наиболее существенное снижение к середине дня продемонстрировали обыкновенные акции «Акрона» (-2,8%), НЛМК (-1,7%), «ФосАгро» (-1,2%), ММК (-1,2%), «Северстали» (-1,1%), «Сбера» (-1%). Между тем подорожали бумаги «Петропавловска» (+4,6%), «Селигдара» (+4,3%), «Распадской» (+4%), «Полюса» (+3,2%).