Сегодня мы открылись вниз на негативном внешнем фоне, после чего перешли к восходящим попыткам. Мировые фондовые индикаторы во вторник некоторое время продолжали развивать нисходящее движение, стартовавшее вчера вечером. Нефть на старте дня также находилась под давлением, но быстро перешла к росту.

Помимо подорожания сырья, усиливающего инфляцию, негативом для биржевых площадок выступает ухудшение ситуации вокруг китайских девелоперов. Кроме Evergrande неплатежи по облигациям допустил еще один крупный застройщик, что вызвало обвал долговых бумаг сектора.

Дополнительное беспокойство у инвесторов вызвало решение китайских властей о проведении двухмесячной антикоррупционной проверки в финансовой сфере: ключевых ведомств, крупнейших госбанков и страховых компаний.

Незадолго до нашего открытия ситуация на мировых рынках ухудшилась, нефтяные цены резко просели, но затем глобальные площадки и котировки нефти устремились вверх. Правда, у нас быстрое улучшение внешнего фона вызвало довольно скромную реакцию. Вероятно, сказывается локальная перекупленность российского рынка, который в предыдущие дни выглядел сильнее большинства площадок.

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 4240 п., у индекса РТС — на отметке 1855 п. Учитывая нашу относительную слабость, в случае возобновления нисходящей динамики мировых рынков и нефти, мы можем уже сегодня проверить на прочность эти поддержки.

Валютный рынок

Поначалу рубль умеренно повышался вслед за нефтью. Но затем она резко снизилась, вызвав ощутимую просадку российской валюты. Однако после старта основной российской сессии нефтяные цены быстро восстановились, глобальные площадки резко повысились. Улучшение внешнего фона вызвало восходящий импульс рубля.

Развивающиеся валюты поначалу находились под давлением, хотя доллар после позитивного старта сессии перешел к устойчивому снижению. На этом фоне утром ситуация в секторе улучшилась, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдержанно снижается вторую сессию подряд. Это движение пока не выходит за рамки коррекции восходящей волны, стартовавшей в середине прошлой недели от полуторалетнего минимума.

Рубль проявляет осторожность, вновь остро реагируя на ухудшения внешней обстановки. Если мировые рынки и нефтяные цены возобновят снижение, доллар может еще раз попытаться закрепиться над уровнем 72 руб.