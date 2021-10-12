Акции Мосбиржи пытаются вернуться к росту
В лидерах роста к середине сессии были бумаги Petropavlovsk (+5,39%), обыкновенные акции Селигдара (+5,11%) и котировки Распадской (+4,31%). Бумаги Мосбиржи подорожали на 2,18%. В лидерах снижения пребывали обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-2,26% и —1,81%), корректирующиеся после роста предыдущих дней, а также котировки Акрона (-1,70%).
Акции золотодобывающих компаний во вторник чувствовали себя лучше рынка на фоне попыток цен на драгоценный металл закрепиться выше 1760 долл./унц. Ближайший район важных сопротивлений для золота расположен у 1780-1790 долл./унц.
Бумаги Мосбиржи росли, пытаясь присоединиться к оптимизму финансового сектора, и поднялись до максимума со второй половины сентября. ADX дневного графика указывает на смену краткосрочного тренда на восходящий (пусть пока и не очень сильный), а полосы Боллинджера говорят о перспективе развития роста в район 185 руб. (верхняя полоса) при положении выше 177 руб. У 185 руб., в свою очередь, акции могут пытаться восстановить среднесрочный восходящий тренд.
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