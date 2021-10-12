Сильный профицит платежного баланса – позитивный фактор для курса рубля
ЦБ РФ опубликовал предварительную оценку платежного баланса России за 9М21. Главным сюрпризом стал рекордный профицит счета текущих операций в 3Q – он достиг $40,8 млрд, заметно превысив консенсус-прогноз Bloomberg ($32 млрд). Это объясняется благоприятной ценовой конъюнктурой мировых сырьевых рынков и увеличением объемов ненефтегазового экспорта. Поддержку счету текущих операций оказывает и тот факт, что, несмотря на постепенное открытие международных границ, дефицит баланса услуг пока остается значительно ниже показателей 2019 года. В 3Q на фоне снижения оценки рынком российских геополитических рисков возобновился приток средств нерезидентов в ОФЗ, а в составе международных резервов РФ отразился трансферт СДР от МВФ в пользу Банка России на $18 млрд. Сильный профицит счета текущих операций РФ в сочетании с рекордным мировым спросом на энергоресурсы – хорошая основа для укрепления курса рубля. Впрочем, сдерживающими факторами остаются покупки Минфином валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, высокие значения оттока капитала, а также ожидаемое начало нормализации ДКП мировых центробанков. Наш базовый прогноз предполагает консолидацию курса доллара на конец года в диапазоне 71,5-74 руб./долл. и на ближайшие 12 месяцев – в диапазоне 70-75 руб/долл.
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