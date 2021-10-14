В середине сентября руководство РЖД вновь подняло тему пересмотра принципов индексации инфраструктурно-локомотивной составляющей стоимости железнодорожных перевозок (тарифа РЖД). Сейчас по поручению президента России Владимира Путина вопрос отправлен на проработку в правительство.

РЖД предлагает индексировать такой тариф в соответствии с «индексом ценового давления РЖД» (ИЦД). Этот индекс рассчитывается на основе изменения цен на потребляемые РЖД материалы и услуги. Иными словами, РЖД хочет, чтобы доходы компании менялись синхронно с изменением ее расходов.

Нынешний принцип базовой индексации тарифа РЖД действует с 2019 года и заключается в ее привязке к потребительской инфляции. Базовая индексация тарифа сейчас — среднее значение ИПЦ за четыре года минус 0,1%. По этому принципу индексация базового тарифа РЖД в 2019 году составила 3,56%, в 2020 году — 3,5%, в 2021 году — 3,7%. Для сравнения, до этого индексация была гораздо больше: в 2015 году она составляла 10%, в 2016 году — 9%.

Безусловно, в предлагаемой привязке тарифа РЖД к ИЦД есть объективная составляющая. Сложно назвать правильной ситуацию, когда государственная компания вкладывает средства в развитие инфраструктуры, а ее основными результатами пользуются частные компании-экспортеры. В первую очередь, это угольные компании, у которых экспортная выручка растет, а тарифы на перевозку угля, по мнению РЖД, не покрывают полностью затрат РЖД на эту перевозку. Однако здесь возникает коллизия. С одной стороны, РЖД как естественная монополия, обязана предоставлять равный доступ к инфраструктуре всем грузоотправителям и не может разделять их на группы исходя из величины их экспортных доходов. С другой стороны, очевидно, что грузоотправители не равны между собой: одни получают сверхдоходы при благоприятной конъюнктуре, а другие нет. Однако проблема в том, что предложение РЖД о переходе к ИЦД не сглаживает указанное различие между грузоотправителями, а просто перекладывает на них рост цен на сырьевых рынках и рост расходов РЖД.

При этом в предложении РЖД содержится целый ряд рисков для российской экономики. Во-первых, оно предполагает, что изменения ИЦД будут оцениваться за два последних года, а не за четыре, как сейчас. В итоге нарушится принцип долгосрочности и динамика тарифа станет менее предсказуемой. Во-вторых, индекс потребительских цен — величина прозрачная, тогда как ИЦД должен быть привязан к структуре расходов РЖД. А в них многое скрыто под грифом коммерческой тайны, в частности, структура коммерческих, административных и управленческих расходов. В-третьих, рост тарифа РЖД пропорционально ИЦД неизбежно отразится на стоимости массовых грузов на внутреннем рынке: еще сильнее подорожают уголь, нефтеналивные грузы, строительные материалы, черные металлы, зерно. Может возникнуть инфляционная спираль, когда в ответ на рост тарифа РЖД растут цены на сырьевые товары на внутреннем рынке. Это по цепочке дополнительно увеличит индекс ценового давления, что, в свою очередь, приведет к очередному росту тарифа РЖД.

Таким образом, переход к ИЦД может спровоцировать дополнительный рост инфляции для экономики и конечных потребителей — этот внешний эффект станет платой за более комфортные условия бизнеса для РЖД. Любые изменения тарифов естественных монополий должны учитывать подобные внешние эффекты. Кроме того, такие изменения должны быть полезны для всех: и для перевозчика, и для грузоотправителей, и для конечных потребителей. Проинфляционные предложения — точно не лучший способ индексировать тарифы на железнодорожные перевозки.