Цены на нефть Brent накануне колебались в районе $83. Локальные волны снижения внутри дня достаточно быстро выкупались. Какого-то устойчивого движения не наблюдается. Рынок переходит в состояние боковой консолидации. И стоит сказать, что это в целом позитивно. Учитывая прошедший в августе-сентябре рост и накопленную перекупленность, в базовом сценарии мы могли бы видеть стандартную коррекцию вниз. Однако она проходит в формате боковика, что указывает на силу покупателей.

В случае закрепления Brent в течение 1-2 сессий выше уровня $83,5-84 далее цели роста сместятся к максимумам за последние 13 лет — $86,7. Что касается сценария более глубокой коррекции, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки выше области $77,5-79. Эта зона ближайшей поддержки.

Согласно данным Американского института нефти (API), за неделю запасы сырой нефти в США выросли на 5,2 млн баррелей (прогноз +2,3). В это же время запасы бензина сократились на 4,6 млн баррелей, а дистиллятов — на 2,3 млн баррелей. Реакция на статистику оказалась нейтральной. Сегодня ждем аналогичные данные от Минэнерго США (EIA). Они были перенесены со среды на четверг, так как в понедельник в США был праздничный день.