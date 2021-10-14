Вчера Минфин провел два аукциона, на которых инвесторам были предложены 8-летний ОФЗ-26237 с фиксированным купоном и индексируемый на инфляцию 11-летний ОФЗ-52004. В обоих случаях участники забрали весь предложенный объем — 10,0 млрд руб. и 10,1 млрд руб. соответственно. На первом аукционе спрос превысил объем размещения в 3 раза. Доходность по цене отсечения составила 7,57%, на 3 бп выше уровня вторичного рынка перед аукционом и на 4 бп выше уровня закрытия вторника. В общей сложности Минфин удовлетворил 26 заявок, из которых на пять самых больших пришелся 61% всего размещенного объема, в том числе 20% — на самую крупную. Доля неконкурентных заявок составила 21%. Спрос на линкер ОФЗ-52004 был лишь немного ниже и превысил фактический объем размещения в 2,5 раза. Доходность по цене отсечения составила 3,10%, что предполагает премию к ближайшему 9-летнем линкеру ОФЗ-52003 на уровне около 10 бп.

На вторичном рынке большинство выпусков закрылось в положительной зоне. Основные ценовые движения пришлись на вторую половину дня. В коротких бумагах активность была по-прежнему низкой и они вновь — третий день подряд — завершили сессию без изменений. В то же время среднесрочные выпуски снизились в доходности на 3-6 бп, а длинные — на 5-8 бп. В результате инверсия в сегменте кривой до 10 лет стала более выраженной: спред на отрезке 2-10 лет опустился на 5 бп, до —7 бп, в то время как спред 5-10 лет расширился на 1 бп, до 2 бп. В терминах цены лучший результат показал 18-летний ОФЗ-26230 (YTM 7,59%), подорожавший на 0,6 пп (-6 бп в доходности). Большинство выпусков со сроком обращения от 10 лет прибавили в цене около 0,5 пп. Средняя премия новых выпусков к старой кривой сузилась еще на 1 бп, до 8 бп. Объем торгов в секции ОФЗ на МосБирже по сравнению со вторником почти не изменился, составив 18,6 млрд руб. В контексте локальных долговых рынков EM российский рынок вновь выглядел лучше остальных: в частности, длинные бенчмарки Чехии, Венгрии и Турции вчера выросли в доходности на 1-4 бп, доходности 10-летних локальных облигаций Мексики и Польши снизились на 4 бп и 1 бп соответственно.

Вечером Росстат опубликовал недельные данные по инфляции. С 5 по 11 октября потребительские цены выросли на 0,22%. И хотя это меньше, чем по итогам двух предыдущих недель, по оценке наших экономистов, это вдвое выше сезонной нормы. В то же время стоит отметить, что основной причиной инфляционного давления являются цены на продукты питания — один из наиболее волатильных компонентов инфляции. Свой комментарий по поводу инфляции вчера представил Банк России. В нем отмечается, что рост цен в сентябре был в значительной мере обусловлен динамикой в продовольственных товарах. Регулятор также сообщил о намерении пересмотреть свой прогноз инфляции на октябрьском заседании Совета директоров. Наш прогноз инфляции на конец 2021 г. составляет 7,6% г/г.

Также вчера Банк России опубликовал сентябрьский Обзор рисков финансовых рынков. По оценкам ЦБ, основанным на данных МосБиржи, в сентябре нерезиденты выступили нетто-покупателями на первичном рынке ОФЗ. По итогам месяца на их долю пришлось 27,8% всех размещенных бумаг. Крупнейшие российские банки (включенные в перечень системно значимых кредитных организаций) купили 50,8% всего первичного предложения. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ, по оценкам Банка России, в сентябре не изменилась, составив 21,0%, что соответствует данным НРД.