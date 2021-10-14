Новость: Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 г. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели. Он отметил необходимость «создавать единые для всех, понятные, справедливые, прозрачные правила климатического регулирования». По его словам, эти единые правила должны действовать на глобальном уровне. В основе этих правил должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей, учета и мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов.

Помимо этого, Путин поручил правительству актуализировать и продлить до 2035 г. программу энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения нагрузки на окружающую среду.

Наш комментарий: Объявление цели по достижению углеродной нейтральности — важный шаг в реализации российской климатической повестки. О таких целях уже заявили 137 стран (по данным Energy & Climate Intelligence Unit на июнь 2021 г.), и теперь к ним присоединяется Россия. На данном этапе углеродная нейтральность — это часть стратегии низкоуглеродного развития, которая должна быть принята к концу 2021 г. Помимо национальной стратегии, на данный момент разрабатываются планы адаптации к изменению климата для регионов и отраслей экономики. Наконец, в России началась дискуссия о введении к 2026 г. системы торговли квотами на выбросы.

Следует отметить, что компании с последовательной ESG-политикой будут в выигрышном положении, поскольку могут минимизировать регулятивные и климатические риски. Подробнее об этом читайте в наших материалах Электроэнергетика: ESG — Россия начала работу над запуском национального механизма углеродного налога от 24 сентября и Электроэнергетика — Инструкция по декарбонизации второго охвата от 24 августа.