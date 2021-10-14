В четверг российский рынок открылся в зеленой зоне. Внешний фон в целом скалывается умеренно позитивный. Лидерами роста сегодня могут стать акции банков и нефтегазового сектора. Сегодня ожидаем закрытие по рублевому индексу МосБиржи в диапазоне 4240-4280 пунктов, по долларовому РТС — 1840-1890 пунктов.

Из макростатистики стоит выделить цен индекс производителей в Китае, который вырос до 10,7%, опередив ожидания аналитиков в 10,5%. Восстановление экономики Китая по-прежнему неравномерно, но у страны есть достаточно инструментов для решения проблем, согласно заявлению премьер-министра Ли Кэцян на церемонии открытия Кантонской ярмарки в Гуанчжоу.

Инфляция в США выросла до 5,4% в сентябре, превысив консенсус-прогноз на 0,1%. Сворачивание программы количественного смягчения может начаться уже в этом году. Кроме того, сегодня в фокусе данные по рынку труда США. Если первичные обращения за пособиями по безработице за прошлую неделю снизятся, то это может стать еще одним сигналом для скорого сокращения стимулирующих мер регулятором.

Нефтяные котировки марки Brent торгуются выше 84 долларов за баррель. Рынок позитивно реагирует на новость об увеличении спроса в Индии, третьем по величине импортёре, на 19% год к году в сентябре. Цены на нефть могут приблизиться к $84,6 за баррель, если сегодняшняя статистика по запасам топлива в США окажется благоприятной для нефтяного рынка.

Благодаря сохранению высоких цен на нефть, ослаблению индекса доллара (-0,3% сегодня) и успешному проведению аукционов по размещению ОФЗ накануне российская валюта уверенно держится под отметкой 72 рублей за доллар. Краткосрочный диапазон для рубля 71.2-71.9 по отношению к доллару.