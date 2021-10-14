Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — десятилетний. После небольшой коррекции мы продолжили активно повышаться вслед за фондовыми площадками и нефтью.

Глобальные рынки с начала дня демонстрируют восходящую динамику. При этом каких-либо явных позитивных драйверов не наблюдается. Напротив, вчерашние данные о потребительской инфляции в США превысили ожидания. Правда, немного, а базовый показатель совпал с прогнозом, хотя его уровень все равно превышает таргет ФРС в два раза. Вероятно, инвесторы опасались более негативной статистики.

Сегодняшний индекс цен производителей Китая был выше ожиданий, подскочив до 25-летнего максимума. Однако и тут оптимисты нашли зацепку в виде более слабого, чем прогнозировалось, индекса потребительских цен в стране.

Вышедшие вчера вечером протоколы последнего заседания ФРС свидетельствуют о том, что сокращение ежемесячного объема скупки долговых бумаг, производимой в рамках программы QE, начнется в конце ноября и составит $15 млрд в месяц. Этот сигнал также не испортил настроение инвесторам. Вероятно, такой темп сворачивания монетарных стимулов их устраивает.

В любом случае поток ликвидности от ключевых центробанков не прекращается, а с учетом уже влитого огромного объема денег это создает прочную основу как минимум для удержания котировок активов на достигнутых многолетних или исторических вершинах. Хотя они и свидетельствуют о значительной переоцененности рынков, что характеризует их как находящихся в стадии пузыря.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 4300 п., у индекса РТС — на отметке 1900 п. Продолжение роста мировых рынков и нефти с большой вероятностью приведет к пробою этих сопротивлений.

Валютный рынок

Рубль с открытия активно укрепляется благодаря росту нефти и мировых рынков, которые с начала дня демонстрируют восходящую динамику.

Развивающиеся валюты в большинстве своем укрепляются на фоне активного снижения доллара и всплеска спроса на рисковые активы. Правда, результаты сектора довольно скромные, многие представители находятся лишь в небольшом плюсе, а некоторые и вовсе несут потери. Скорое ужесточение монетарной политики ФРС всегда являлось одним из главных факторов слабости развивающихся рынков.

Российский долговой рынок еще вчера сумел переломить негативную тенденцию и сегодня продолжил восстанавливаться. Индекс гособлигаций RGBI довольно активно повышается, достигнув недельной вершины.

После нескольких дней относительной слабости рубль вновь выглядит лучше многих других валют. Поэтому, если внешний фон останется благоприятным, доллар может проверить на прочность 15-месячный минимум 71,55 руб., который пока выступает сильной технической поддержкой.