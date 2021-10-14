Инвесторы ищут защиту от инфляции в золоте
К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в плюсе и обновили очередные максимумы благодаря улучшению внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск вырос на 1,11% до 4291,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,76%, до 1887,8 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро, стремясь к недавним максимумам. Доллар находился немногим выше 71,55 руб., а евро пытался вернуться к 83 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были привилегированные акции Россетей (+10,95%) и бумаги ТГК-2 (+7,24%). Котировки Полюса прибавили 3%. В лидерах снижения пребывали акции ПИК (-1,94%), а также бумаги АЛРОСы (-0,95%).
Одной из возможных причин взлета акций Россетей можно назвать поступившие накануне сообщения о стратегическом партнерстве с ИнтерРАО. Последняя недавно сообщила о намерениях значительно увеличить экспорт электроэнергии в Китай на фоне энергетического кризиса в стране.
Акции золотодобывающих компаний продолжали рост на фоне закрепления цен на драгоценный металл выше 1800 долл./унц. — на максимумах с середины сентября. Фундаментальными факторами повышения золота стало ускорение инфляции в западных странах, а также краткосрочное ослабление доллара.
С технической точки зрения цены на золото в очередной раз подошли к линии среднесрочного нисходящего тренда, расположенной у 1805 долл/унц, где находится также средняя полоса Боллинджера недельного графика. Закрепление выше сопротивлений 1805 долл и 1820 долл позволит ожидать скачка цен на драгоценный металл в район как минимум 1850-1865 долл. Восходящий тренд золота будет сопровождаться повышенными темпами роста акций золотодобытчиков, которые в этом случае получат хороший повод для продолжения отскока с многомесячных минимумов. Стоит дождаться, однако, подверждения позитивного сигнала: при неспособности устоять выше 1805 долл котировки золота вернутся в район 1750 долл/унц.
Внешний фон: позитивный
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, стремясь к недавним максимумам 84,58 долл. и 82,15 долл. соответственно. Поддержку котировкам оказывало общемировое усиление аппетита к риску, ослабление доллара и данные API о существенном сокращении запасов нефтепродуктов. В ежемесячном отчете МЭА при этом говорилось о возможном увеличении спроса на нефть на 500 тыс. барр./день из-за энергетического кризиса. В агентстве также повысили прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом году на 170 барр./день, а в 2022 году — на 120 тыс. барр./день.
Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1,1%. В регионе сохранялись оптимистичные настроения в преддверии сезона квартальных отчетностей, несмотря на тревожные сигналы об ускорении инфляции по всему миру.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. В четверг инвесторы будут оценивать еженедельные данные с рынка труда, квартальные результаты банковских гигантов Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo, а также производственную инфляцию за сентябрь, которая, вероятно, ускорилась с 8,3% г/г до 8,7%. Пока рынки не ждут от ФРС экстренных мер борьбы с повышением цен, в связи с чем краткосрочно не оставляют попыток роста.
События дня:
• индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении Северстали
• квартальные результаты Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили повышение и стремились к очередным психологически важным отметкам 4300 и 1900 пунктов, вновь обновив исторический и многолетний максимумы. Во второй половине дня коррективы в настроения могли бы внести разве что негативные данные Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов. В остальном на мировых площадках вновь преобладает оптимизм.
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