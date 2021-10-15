Вчера финансовые рынки накрыла «зеленая волна». Никаких новых причин для роста не было, просто сейчас рынок вошел в стадию высокой волатильности, когда выходить из бумаг жалко из-за продолжающих поступать в мировую экономику новых денег, а открывать новые среднесрочные позиции страшно из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира.

На общей эйфории мы выглядели блекло, прибавив по индексу Мосбиржи менее 0,4% за основную сессию, хотя дневной рост был намного большим. Но это является следствием опережающего роста российского рынка акций на прошлой неделе.

Особенно настораживает Сбербанк, потерявший по итогам дня 0,7%. Традиционно акции Сбера выступают неким индикаторам отношения нерезидентов к рублевым активам.

Сегодня внешний фон вновь позитивный: на 0,2% растут американские фьючерсы, почти процент прибавляет нефть, приближаясь к отметке 85 долларов за баррель. В случае пробоя этого уровня цель роста сместится в район 87 долларов. Причем рост нефти не прервали плохие данные по запасам в США: показатель вырос на 6,1 млн при ожиданиях прироста на 0,7 млн баррелей.

Это сильный позитивный сигнал для нефти, ждем продолжения ее подъема, что потащит за собой и тяжеловесную российскую нефтянку.

В этой связи наиболее интересно выглядит «Роснефть». Прошла информация, что компания продает консорциуму Vitol и MME 5% в проекте «Восток Ойл», только один который оценивается чуть ли не дороже, чем вся «Роснефть». Бумагу стоит спекулятивно докупать на просадках до тех пор, пока цены на нефть не начнут разворот вниз.

Продолжился рост «Норникеля», хотя и не очень агрессивный. До первого сопротивления бумаге нужно еще пройти 1 тыс руб. Пока у нас нет понимания, стоит ли фиксировать «Норникель» при подходе к 24 тысячам, или рост продолжится дальше. Решение будем принимать ближе к делу.

Золото пока не может преодолеть отметку 1800 долларов за тройскую унцию, хотя она и не является техническим сопротивлением. Сегодня с утра котировки металла снижаются на 0,2%. Однако это не повод для сокращения среднесрочных позиций по акциям золотодобывающих компаний. Ждем возобновления роста золота в ближайшие дни, если не часы.

В целом ждем продолжения роста российского рынка акций, который по Индексу Мосбиржи может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов — она сейчас выступает локальной целью роста.

Расти российскому рынку акций мешает укрепляющийся рубль, который негативно действует на бумаги экспортеров. Вчера российская валюта отобрала у доллара примерно 0,8%, на утренней сессии рубль укрепляется еще почти на 0,2%.

Не исключено, что сегодня пара доллар-рубль будет тестировать отметку 71.