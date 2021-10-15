В четверг на рынке был день commodities. Росло большинство сырьевых товаров, что положительно сказалось как на российских акциях, так и курсе рубля.

Позитивная динамика отмечается в нефти, газе в Европе, в цветных и черных металлах. Фьючерсы Brent сегодня находятся выше $84, так что открывается дорога к максимумам с 2008 г.- $86,7 за баррель.

Многолетние максимумы установлены по Bloomberg Commodity Index. Это диверсифицированный индекс, в состав которого входят более 20 фьючерсов на сырьевые биржевые товары. Доля каждого не более 15%.

Индекс Мосбиржи вчера успел переписать исторические максимумы, вплотную подойдя к целевой отметке 4300 п. Удержаться около этого рубежа не удалось. Несмотря на рост американских и европейских площадок, у нас мы видели локальную фиксацию длинных позиций.

Это движение частично обусловлено фактором укрепления национальной валюты, что оказывает давление на рублевые цены акций тяжеловесных сырьевых компаний. Так, если представить вчерашний результат нашего рынка в долларах, то он сопоставим с подъемом основных рынков Европы и США.

Пара USD/RUB опустилась к годовым минимумам 71,3. Это движение не вызывает удивления и является ожидаемым. Более того, при текущей рыночной конъюнктуре есть все шансы достичь целевых ориентиров на этот год — протестировать область 70-71 по доллару.

Общая тенденция по индексу Мосбиржи все еще растущая. Локальные коррекции выкупаются из-за крайне благоприятной ситуации с ценами на энергоносители. Текущие уровни нефти располагают к переоценке большинства голубых фишек нефтегазового сектора, так что и по индексу МосБиржи мы еще можем увидеть повторный подъем в сторону 4300 п. Поводов для большой коррекции пока не появляется.

За океаном тем временем ситуация улучшается на фоне позитивных итогов стартовавшего сезона корпоративной отчетности. Индекс широкого рынка S&P 500 в четверг прибавил 1,7%, отыграв снижение начала недели. Ближайшим препятствием выступает район 4455-4465 п., который ранее в сентябре уже останавливал волну роста. В случае преодоления и закрепления выше этих рубежей общая картина по S&P 500 существенно улучшится. Снова на повестке появится сценарий обновления исторических максимумов.

На мой взгляд, в среднесрочной перспективе по американскому рынку мы все-таки увидим очень широкую пилу. Так что локальные волны роста к 4450-4550 п. можно использовать для сокращения позиций, а волны спуска к 4300 п. и ниже — для увеличения.

В фокусе

Взлеты и падения в энергетике. История с необъяснимым ростом всех сбытовых компаний третьего эшелона вчера получила продолжение. Если в среду в лидерах роста были 25 низколиквидных акций электроэнергетики, то уже вчера большинство из них упали соответствующим образом. 15 самых сильных снижений — как раз бумаги этого сектора.

Движения были явно спекулятивными, не подтвержденными фундаментальными факторами. Объемы торгов вчерашними 15 аутсайдерами составили всего 235 млн руб. Это меньше, чем оборот по акциям Петропавловска из второго эшелона.

Более того, в четверг вместе с падением сбытовых компаний спрос вдруг перекинулся на акции сетевых энергетиков (дочки Россетей). Здесь мы тоже не видим никаких фундаментально обоснованных оправданий подъема. Рост носит спекулятивный характер. Разгон происходит в наименее ликвидных акциях, где отдельные участники торгов способны оказывать существенное влияние на котировки.

Наибольшая активность была в обыкновенных акциях Ленэнерго. За две сессии они удвоились в цене на повышенных оборотах. Подъем выглядит неоправданным, учитывая отсутствие корпоративных событий.

En+ (+5,9%). Акции росли вслед за подъемом бумаг РУСАЛа (+4,1%) на фоне позитивной динамики цен на алюминий. Стоимость тонны металла в рублях в четверг поднялась до новых исторических максимумов и сейчас находится на 27,5% выше среднего значения за последние 12 мес. В долларах котировки находятся на рекордных отметках с 2008 г. — $3100+.

Судя по прогнозам менеджмента РУСАЛа, ожидающего дефицит на рынке алюминия в 2021 г. на уровне 1,5 млн тонн и его увеличение в 2022 г., шансы на сохранение высоких цен на металл сохраняются.

Распадская (+4,1%). Акции угольной компании наверняка войдут в топ-5 бумаг октября по средней внутридневной амплитуде колебаний. Движения на +/- 5% в течение дня становятся нормой, так как акции компании часто следуют за волатильными котировками сырья. Рост цен на коксующийся уголь обеспечит высокий FCF и дивиденды. Позитивный взгляд на перспективы акций сохраняется, даже несмотря на утроение капитализации Распадской в этом году.

Белуга (+3,8%). Акции пытаются выйти наверх из двухмесячного боковика. При этом бумаги продолжают показывать высокую амплитуду колебаний. У нас положительный долгосрочный взгляд на перспективы акций и бизнеса компании, но мы по-прежнему отмечаем высокую волатильность, которая характерна для Белуги.

Роснефть (+1,2%). Компания продает консорциуму компаний Vitol и MME 5% в Восток Ойл, являющимся одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд т. Планируется, что к 2030 г. добыча нефти на Восток Ойл составит порядка 100 млн тонн. Стоимость сделки не раскрывается, однако источники Ведомостей сообщали ранее, что условия сопоставимы с теми, что были при продаже 10% Восток ойла в пользу Trafigura (7 млрд евро).

Восток Ойл — один из ключевых драйверов роста в инвестиционном кейсе акций Роснефти. Продажа доли является позитивным фактором. Учитывая высокие цены Brent, ожидаю дальнейшие подъем котировок к новым историческим максимумам.

Детский мир (+0,9%). Опубликованы неплохие операционные результаты за III квартал. Общий объем продаж (GMV) увеличился на 16,4% до 49,5 млрд руб. Компания открыла 85 новых магазинов, доведя их общее число до 1014. Мы по-прежнему позитивно оцениваем перспективы акций Детского мира, несмотря на наличие крупных конкурентов в онлайн направлении.

Ozon (-1,3%). Расписки компании снижаются 4 сессии подряд и выглядят существенно хуже рынка. В последние время они заметно отстали от индекса МосБиржи. Сползание котировок продолжается полгода. Вчера цена опустилась к минимумам с января. Падение бумаг можно рассматривать в качестве повода для ступенчатого наращивания длинных позиций. Ozon остается редкой «акцией роста» на нашем рынке.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов АЛРОСА. В понедельник акции откроются с гэпом примерно в 5,5%.

В пятницу ожидается публикация операционных результатов за III квартал компаний X5 Group и АЛРОСА.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг к завершению торгов выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 1,4%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится на уровне $83,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия четверга.