Аппетит к риску на глобальных рынках вчера заметно вырос. Сильное начало сезона корпоративной отчетности в США поддержало американский рынок, благодаря чему индекс S&P 500 укрепился на 1,7%. DAX вырос на 1,4%, MSCI EM — на 0,5%. Важной экономической статистики было немного. Количество первичных обращений за пособием по безработице в США обновило минимум с марта 2020 г., составив по итогам последней отчетной недели 293 тыс. против 320 тыс. консенсус-прогноза Bloomberg. Также в США вышли данные по инфляции цен производителей. Правда, после недавнего отчета по ИПЦ инвесторы почти не обратили на них внимание. Месячный ИЦП с сезонной корректировкой в сентябре составил 0,5% м/м с.к., оказавшись на 0,1 пп ниже консенсус-прогноза Bloomberg. Наклон кривой американского госдолга уменьшился: 2-летние UST закрылись без изменений, тогда как 10-летние снизились в доходности на 3 бп, до 1,51%. Схожую картину показали и немецкие Bunds, где доходность длинных бумаг опустилась на 6 бп, до —0,19%. Нефть Brent подорожала на 1,0%, закрывшись на отметке 84 долл./барр., после того как Минэнерго США сообщило о снижении запасов в Кушинге до минимальных уровней с 2018 г.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что инфляция охватывает все более широкий спектр секторов экономики, в связи с чем, по его мнению, сейчас самое время начать обсуждение вопроса о сокращении программы покупки активов. В свою очередь, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что, на его взгляд, вероятность длительного сохранения высокой инфляции составляет примерно 50/50. При этом он указал на уверенное восстановление экономики и дефицит на рынке труда как на факторы, способствующие инфляции. Президент ФРБ Патрик Харкер фактически дословно повторил свой комментарий месячной давности о необходимости начинать «постепенно, но методично» сокращать программу количественного смягчения, добавив, что не ожидает повышения ставки по федеральным фондам раньше, чем в 2023 г.

Валюты EM вчера восстанавливались. Индонезийская рупия укрепилась на 0,7%, корейская вона — на 0,6%, сингапурский доллар и индийская рупия — на 0,2%, южноафриканский ранд — на 0,1%. Исключение составила турецкая лира, которая вчера подешевела на 1,1% в ответ на неожиданное решение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку нескольких высокопоставленных сотрудников центрального банка. Рубль показал лучшую динамику среди валют EM. Поддержку ему оказало продолжающееся ралли на рынке нефти. По итогам дня рубль укрепился на 0,9% и закрылся на 14-месячном максимуме в 71,36 за доллар. Торговая активность осталась на уровне предыдущего дня — оборот в сегменте USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,4 млрд долл.