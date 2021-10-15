На фоне высоких цен на нефть рубль укрепился
Рубль находится на максимуме перед крупными дивидендными выплатами на фоне дорогой нефти. Цены на нефть продолжили расти, в результате доллар еще укрепился и сейчас находится на уровне в 71,33 руб./долл., евро — на уровне 82,72 руб./евро. Доллар укрепился значительнее, чем мы ранее предполагали, и такая тенденция может сохраниться.
На следующей неделе предстоит очередное заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение о ключевой ставке. Сомневаться в том, что повышение будет, практически не приходится, вопрос в том, на сколько ее поднимут: на 0,25 или сразу на 0,5 п.п. Возможно, это будет не последнее повышение в этом году, что играет на руку национальной валюте.
На этих ожиданиях доходность ОФЗ на этой неделе составила: 7,46 по "длинным" облигациям, по "коротким" ОФЗ она опустилась ниже 7%, до 6,93%.
На международной арене пока затишье — разногласия вокруг "Северного потока-2" пока вышли из повестки, основной темой для новостей на этой неделе стало подписание американским президентом Байденом указа о повышении лимита госдолга.
На фоне высоких цен на нефть рубль укрепился. Ожидаемый курс на следующей неделе: 71-71,8 руб./долл., 82,5-83,1 руб./евро.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211015/834967454.html