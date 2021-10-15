Вслед за позитивным стартом рубль стал сдавать позиции, несмотря на подъем нефти и мировых рынков. Однако вскоре российская валюта перешла к активному укреплению, вновь переписав 15-месячный максимум. После открытия европейских торгов внешний фон умеренно ухудшился, вызвав просадку рубля.

Позитивом для рынков выступает более сильная, чем ожидалось, отчетность банков США, хотя она как раз обусловлена беспрецедентными монетарными стимулами, перегревшими биржевые активы. При этом их скорое сворачивание на фоне высокой инфляции почти не беспокоит инвесторов, как и другие ключевые риски. Сохранение огромной ликвидности и непрекращающиеся денежные вливания ключевых центробанков предотвращают усиление пессимизма на биржах.

Развивающиеся валюты в первой половине дня повышались благодаря нисходящей динамике доллара. Однако в начале европейской сессии он быстро восстановился, вызвав просадку в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок продолжает развивать коррекционную волну роста. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, вновь переписав недельный максимум.

Рубль сохраняет относительную силу, используя любой повод для укрепления. Правда, сегодня свое влияние может оказывать фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Тем более, курс доллара и евро к рублю находится на привлекательных для многих уровнях.

Нефть сохраняет позитивный настрой

К закрытию четверга нефтяной рынок выкупил ценовой провал, и сегодня восходящее движение получило развитие. Котировки WTI обновили семилетний максимум, а Brent — трехлетний. Затем произошла умеренная коррекция, но к текущему моменту восходящая динамика возобновилась. Сейчас Brent прибавляет 1% около отметки $84,8.

Сохранению позитивных настроений на сырьевых площадках способствует высокий спрос на глобальные рисковые активы, а также относительная слабость доллара. Дополнительную поддержку нефти оказывает повышение прогноза роста мирового спроса на нефть в 2021–2022 г. в октябрьском отчете Международного энергетического агентства, который вышел вчера.

Доллар пытается возобновить рост

Вслед за позитивным стартом американская валюта перешла к активному снижению. Однако в начале европейской сессии индекс доллара (DXY) быстро восстановился, торгуясь сейчас в небольшом плюсе вблизи уровня 94 п.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по американской экономике, выходящие в 15:30 и 17:00 МСК. Учитывая, что рынки уже смирились со скорым началом ужесточения монетарной политики ФРС, а темпы этого процесса известны, более сильная статистика может быть воспринята позитивно, а доллар ускорить восстановление.

Европейская валюта поначалу динамично укреплялась, но после старта основной российской сессии сдала позиции. Во середине наших торгов пара EUR/USD вернулась к восходящей динамике, неся сейчас небольшие потери вблизи уровня 1,160.

Техническая картина

Пара USD/RUB пытается развить восстановление, немного не дойдя до уровня 71 руб. Однако пока пробой сильной поддержки 71,55 руб. остается в силе, и до закрытия часовой свечки над минимумом предыдущей недели 71,65 руб., более вероятен сценарий проверки на прочность следующей поддержки — 70,47 руб.