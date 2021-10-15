В лидерах роста к середине сессии были акции РУСАЛа (+2,17%), повышающиеся вслед за новыми многолетними пиками цен на алюминий, и бумаги Газпром нефти (+2,09%). В лидерах снижения пребывали привилегированные акции Россетей (-3,14%), которые корректировались после взлета накануне, а также бумаги ПИК (-2,93%). Расписки X5 Retail Group подешевели на 2,16%.

Расписки X5 Retail Group находились под нисходящим давлением после публикации данных об увеличении чистых продаж в 3-м квартале на 11,6% г/г до 541,95 млрд руб., чуть ниже прогноза. Рост в онлайн-сегменте при этом достиг 157% г/г, а торговая площадь группы расширилась на 6,9% г/г. Результаты в целом соответствуют ожиданиям.

С технической точки зрения расписки X5 Retail Group, несмотря на попытку восстановления в октябре, вновь показывают слабость и пока не могут прервать долгосрочный и среднесрочный нисходящий тренд, линия которого проходит у 2470 руб. Краткосрочно бумаги при закреплении ниже 2370 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могут вернуться в район недавних минимумов, к 2277 руб., о повышенных рисках чего предупреждают технические сигналы. С другой стороны, от текущих уровней также можно сделать ставки на отскок наверх с учетом возможного ограничения потенциала роста отметкой 2470 руб