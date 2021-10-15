В четверг американские фондовые индексы уверенно выросли на фоне отчетности компаний. S&P 500 показал лучшую динамику с марта месяца, а Dow Jones вырос более чем на 500 б.п.

Квартальные показатели, превышающие ожидания рынка, а также снижающийся уровень безработицы в США возвращают на площадки инвесторов, ранее обеспокоенных замедлением экономики.

Азиатские площадки также показали восходящую динамику, воодушевленные деятельностью Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и ослаблением ограничений на ипотеку в Китае. Европейские индексы ускорили рост.

Новости компаний

100%-ный владелец Jaguar Land Rover (B/B1/--) Tata Motors Limited (B/B1/--) привлекла инвестиции на $1 млрд от американского институционального инвестора TPG для развития производства электромобилей в Индии. TPG получит 11-15% долю в проекте, таким образом, всё подразделение электромобилей оценивается в $9 млрд.

В презентации для инвесторов отмечается, что подразделение по электромобилям нуждается в инвестициях в $2 млрд в течение следующих 5 лет. При этом данный проект/СП будет владеть интеллектуальными правами, а сборка и прочие рутинные операции будут осуществляться с минимальной маржой компаниями конгломерата Tata Motors.

Новость позитивна, так как собственные риски материнской компании уменьшаются, а потенциально доступные для поддержки средства акционера увеличиваются. Также стоит отметить, что объём инвестиций $2 млрд в следующие 5 лет выглядит небольшим и может быть целиком покрыт за счёт привлечения прочих институциональных инвесторов. Данное подразделение по производству электромобилей развивается независимо от аналогичного подразделения Jaguar Land Rover.

Платежным компаниям, как Square и PayPal, придется «стать прозрачнее» в отношении формирования кредитной ставки для малого бизнеса. С января 2022 года в США возможно введение национальных стандартов, предусматривающих раскрытие формирования процентной ставки кредитором для клиента. Популярные источники финансирования для владельцев малого бизнеса с плохим кредитным рейтингом и желанием быстро получить доступ к средствам отличаются большей лояльностью и высокими кредитными ставками по сравнению с банками. Оценка заемщика такими компаниями происходит не за счет использования кредитного рейтинга, а на основе оценки продаж, осуществленных через платежную сеть компании.

Изменение в законодательстве не должно отразиться на деятельности компаний. Информирование заемщиков о формировании стоимости кредита маловероятно скажется на снижении количества займов, поскольку для заемщиков с плохой кредитной историей или необходимостью получения быстрых денег отсутствуют альтернативные варианты, кроме как технологичные платежные компании. Нововведение может ограничить рост портфелей, но в целом позитивно скажется на качестве активов платежных организаций, кредитующих малый бизнес.