Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы сразу перешли к снижению из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Поначалу глобальные фондовые индикаторы активно повышались, но незадолго до старта российской сессии стали проседать.

Нефтяные цены после нашего открытия совершили рывок вверх, котировки WTI обновили семилетний максимум, а Brent — трехлетний. Однако вскоре нефть также стала умеренно корректировать восходящее движение.

Позитивом для рынков выступает более сильная, чем ожидалось, отчетность банков США, хотя она как раз обусловлена беспрецедентными монетарными стимулами, перегревшими биржевые активы. При этом их скорое сворачивание на фоне высокой инфляции отошло на второй план для инвесторов, как и другие ключевые риски. Сохранение огромной ликвидности и непрекращающиеся денежные вливания ключевых центробанков предотвращают усиление пессимизма на биржах.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по американской экономике, выходящие в 15:30 и 17:00 МСК. Учитывая, что рынки уже смирились со скорым началом ужесточения монетарной политики ФРС, а темпы этого процесса известны, более сильная статистика может быть воспринята позитивно.

Российский рынок третий день подряд выглядит относительно слабо, сегодня к нашей технической перегретости и опасениям серьезной коррекции цен на энергоносители может добавиться фактор пятницы. Поэтому, если внешний фон станет ухудшаться, мы можем проверить на прочность ближайшие поддержки. У индекса Мосбиржи она находится на отметке 4228 п., у индекса РТС — на вчерашнем минимуме 1873 п.

Валютный рынок

Вслед за позитивным стартом рубль стал сдавать позиции, несмотря на подъем нефти и мировых рынков. Однако вскоре российская валюта перешла к активному укреплению, вновь переписав 15-месячный максимум. После открытия европейских торгов внешний фон умеренно ухудшился, вызвав просадку рубля.

Развивающиеся валюты в первой половине дня повышались благодаря нисходящей динамике доллара. Однако в начале европейской сессии он быстро восстановился, вызвав просадку в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок продолжает развивать коррекционную волну роста. Индекс гособлигаций RGBI повышается третью сессию подряд, вновь переписав недельный максимум.

Рубль сохраняет относительную силу, используя любой повод для укрепления. Правда, сегодня свое влияние может оказать фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Поэтому в случае ухудшения ситуации на мировых рынках, доллар способен скорректироваться с ближайшей целью в районе бывшей поддержки 71,55 руб.