Рубль снова на коне
Вчерашнее оживление на внешних рынках стало для рубля поводом нарастить отрыв от валют развивающихся стран. Пара доллар-рубль откатилась на 0.9% до 71.40, а евро-рубль – на 0.8% до 82.8. Основные конкурентные пары ограничились ростом в пределах 0.3% (мексиканский песо, африканский ранд) или вовсе падением на 0.7-1.2% (чилийский песо, турецкая лира).
Помимо ралли в котировках нефти и газа, а также стабилизации настроений в сегменте акций, рубль мог получить структурную поддержку со стороны геополитики. Завершившийся вчера визит замгоссекретаря США В.Нуланд дал надежду на сближение позиций России и США по ряду вопросов, включая урегулирование конфликта с Украиной. Это обстоятельство способствует, пусть и не окончательному (до разрешения вопроса с санкционными инициативами американских политиков), сужению геополитической премии в рубле и открывает перспективу для временного освоения диапазона 70.0-71.0 в паре доллар-рубль.
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