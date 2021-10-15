На прошедших на этой неделе аукционах Минфин сохранил тактику ограниченного лимитами предложения, разместив 10 млрд руб. классического выпуска 26237 со средним сроком до погашения (7 лет) и 10,1 млрд руб. 10-летних инфляционных 52004 (бумаги предлагаются вторую неделю подряд и, учитывая относительно скромный лимит, находят своих покупателей). ОФЗ 26237 последний раз предлагались в августе, до начала нового витка турбулентности на глобальных рынках. Напомним, что в 4 кв. Минфин планирует занять ~0,5 трлн руб., что пока позволяет предлагать рынку небольшие объемы в ожидании улучшения рыночной конъюнктуры.

За последний месяц доходности вдоль кривой ОФЗ выросли на 30-40 б.п., хотя в последнюю неделю началась определенная стабилизация (сдвиг вниз на ~5 б.п.). На фоне ожиданий начала скорого сворачивания программы выкупа активов ФРС доходности UST поднялись выше 1,5%, что вместе с возросшей на мировых площадках волатильностью привело к росту доходностей локальных госбумаг развивающихся стран. При этом, отметим, что, несмотря на волну продаж ОФЗ в конце сентября, доля вложений нерезидентов осталась вблизи 21% (по данным НРД, она выросла на 10 б.п. за месяц).

Инфляционная картина в России добавляет неопределенности в отношении окончания цикла ужесточения ЦБ РФ, что также является негативным фактором для рынка. Впрочем, хотя кривая доходностей ОФЗ еще не инвертировалась, ее наклон продолжил снижаться, достигнув 16 б.п. Мы ожидаем, что с начала ноября в ценовой статистике может зародиться дезинфляционный тренд, который, при прочих равных, ограничит рост доходностей длинных облигаций, что позволит ведомству предлагать большие объемы на аукционах ближе к концу года.