Главным событием для российского рынка станет заседание Центробанка
В пятницу доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,49% (+2 б.п.) годовых. Продажи рублевых облигаций проходили вместе с большинством локальных облигаций развивающихся стран на фоне роста доходности UST-10 до 1,57% (+6 б.п.). Инвесторы опасаются, что высокие цены на энергоносители будут способствовать более высокой и продолжительной инфляции, что негативно отразится на потребительской активности и замедлит восстановление мировой экономики. Также высокая инфляция сигнализирует о необходимости более раннего сворачивания монетарных стимулов мировыми Центробанками.
Для российского рынка на этой неделе главным событием будет заседание Центробанка. Большинство экономистов по опросам Bloomberg ожидает повышения ставки на 50 б.п. (до 7,25%) и сохранение на этом уровне до конца года. Если комментарии ЦБ будут сигнализировать о возможности повышения ставки в диапазон 7,5 — 8,0%, то доходности коротких ОФЗ могут сместиться вверх на 25 — 50 б.п. от текущего уровня и G-кривая станет инверсивной. До заседания ЦБ ожидаем, что ОФЗ будут торговать около текущего уровня, не реагируя на высокие нефтяные цены и укрепление рубля.
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