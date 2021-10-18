Тема "стагфляции" все больше занимает умы участников финансового рынка. Сопротивляться ей получается лишь благодаря силе корпоративных финансовых отчетов по итогам третьего квартала 2021 года.

Сегодня с утра, однако, настроения вновь негативны — сказываются данные о приросте ВВП Китая в прошлом квартале лишь на 4.9% (консенсус 5.0%, прошлое значение 7.9%).

Азиатские индексы теряют в моменте от 0.2% до 1.2%, фьючерсы на американские акции в минусе на 0.2-0.4%.