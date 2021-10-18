"Стагфляция" все больше занимает умы участников финансового рынка
Тема "стагфляции" все больше занимает умы участников финансового рынка. Сопротивляться ей получается лишь благодаря силе корпоративных финансовых отчетов по итогам третьего квартала 2021 года.
Сегодня с утра, однако, настроения вновь негативны — сказываются данные о приросте ВВП Китая в прошлом квартале лишь на 4.9% (консенсус 5.0%, прошлое значение 7.9%).
Азиатские индексы теряют в моменте от 0.2% до 1.2%, фьючерсы на американские акции в минусе на 0.2-0.4%.
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