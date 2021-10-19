В понедельник фьючерсы на Brent замедлили рост, немного не дойдя до 7-летнего максимума в районе $86,7 за баррель. Сентимент оказался сдержанным из-за слабых экономических данных из США и Китая, крупнейших потребителей нефти в мире с совокупной долей около 35%. Замедление экономического роста в этих странах может негативно сказаться на динамике спроса на топливо.

В III квартале темпы роста ВВП в Китае замедлились до 4,9% против ожидаемых 5,2%. Такие результаты объясняются вспышкой COVID-19 в августе, дефицитом энергоресурсов и сдерживающей политикой в отношении кредитования в секторе недвижимости. Ряд аналитиков уже пересмотрели прогнозы на IV квартал в худшую сторону, в частности Barclays понизил свою оценку с 4,7% до 3,5%.

Производство в США по итогам сентября снизилось впервые за последние 7 месяцев. Сокращение на 0,7% в значительной степени объясняется сильным спадом в автомобилестроении из-за дефицита чипов. При таком фоне нефтяным котировкам оказалось непросто сохранить растущую динамику. Несмотря на прирост на 1% до обеда, вечером все приобретения были нивелированы, и закрытие прошло на отрицательной территории. При этом общий тренд пока остается позитивным, и шансы на преодоление 7-летних максимумов по-прежнему высоки. Потенциал коррекции снизу ограничен зоной $82-82,5 за баррель.

Минэнерго США в ежемесячном отчете Drilling Productivity Report незначительно повысило оценку добычи на семи ключевых сланцевых месторождениях в октябре на 7 тыс. б/с до 8,14 млн б/с, а также представило оптимистичный прогноз на ноябрь, ожидая увидеть уже 8,22 млн б/с.

При этом число пробуренных, но незаконченных скважин DUC в сентябре продолжало снижаться высокими темпами. Резервы сланцевиков продолжают таять, что говорит о недостаточном объеме бурения. При такой динамике американская добыча вряд ли сможет ощутимо вырасти до II квартала 2022 г. Прогноз EIA предполагает добычу на уровне 11 млн б/с в октябре, 11,13 млн б/с в ноябре и 11,27 млн б/с в декабре.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,1% выше уровней закрытия предыдущего дня.