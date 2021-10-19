В понедельник фондовые индексы США показали разнонаправленную динамику. В лидерах роста был технологический индекс Nasdaq, который прибавил 0,8%. В то же время индекс Dow Jones снизился на 0,1%.

Из макростатистики стоит выделить данные по ВВП Китая за третий квартал, которые оказались хуже ожиданий. Рост год-к-году составил 4,9%, в то время как консенсус-прогноз ожидал 5,2%. Розничные продажи в Китае выросли на 4,4% г/г (ожидался рост на 3,3%). Кроме этого, был опубликован индекс промышленного производства в США, значение которого снизилось на 1,3% в сентябре (консенсус-прогноз ожидал рост на 0,2%).

Новости компаний

Zillow Group сообщила о приостановке "закупки" домов до конца 2021 года. Основной причиной, как сообщила компания, стала нехватка ресурсов (персонала и строительных материалов) для предпродажной реновации купленной недвижимости. Напомним, Zillow Offers — iBuying подразделение Zillow — занимает 50% в выручке, операционная прибыль данного сегмента отрицательная. В рамках данного бизнеса компания выкупает дома, осуществляет предпродажную подготовку (ремонт, реклама, показ) и перепродает новым клиентам с наценкой. Zillow пришла на рынок iBuying в 2018 году. Выручка сегмента составила $2 млрд за последние 12 месяцев, компанией было куплено 8,3 тысячи домов, продано 5,6 тысячи.

Остановка выкупа домов с рынка означает потенциальную потерю доли в пользу основного игрока iBuying — Opendoor (Opendoor, на данный момент, не сообщал о намерениях приостановить покупку недвижимости), что является основным фактором давления на котировки. Акции Zillow теряли 10% в начале торговой сессии в понедельник.

Мы считаем данную новость негативной. Потенциальная потеря доли рынка — отрицательный момент, однако мы считаем, что дальнейшее поглощение недвижимости на пике рынка (цены на жилую недвижимость в США продолжают рост), может оказать существенное негативное влияние на маржинальность Zillow Offers (iBuying сегмента) после начала коррекции цен на рынке недвижимости (ожидается в конце 2021-начале 2022г.). В этом случае отсутствие покупок на пике рынка может иметь позитивный эффект на рентабельность компании в будущем. Но в период активного роста для инвесторов главным фактором является увеличение продаж. Поэтому мы видим негативную реакцию рынка.

В соответствии с нашими прогнозами, Zillow должна была продать 10 тысяч домов в 2021 году. Мы понижаем прогноз до 8,5 тысячи домов, но увеличиваем среднюю цену до $360 тысяч с предыдущей прогнозной $340 тысяч за дом. Также скорректировали рост цен в 2022 году (предполагаем падение на 5%, против роста на 2,7% ранее). В итоге, выручка компании от сегмента iBuying будет расти с CAGR 36% против 60% в предыдущем прогнозе. Рост совокупной выручки (5-летний средний) сократится 46% до 30%.

Flex объявила о покупке Anord Mardix за $540 млн полностью денежными средствами. Сделка планируется к завершению в 4 квартале 2021 года, она расширит линейку продуктов Flex для дата-центров. В 2021 году выручка Anord Matrix ожидается на уровне $360 млн.

Мы оцениваем это умеренно позитивно. Мультипликатор сделки EV/S на уровне 1,5 выглядит выше мультипликатора Flex (0,5), но менеджмент отмечает позитивный эффект на чистую прибыль от сделки с учетом более высокой рентабельности бизнеса Anord Madrix. Поглощение вписывается в стратегию фокуса на более прибыльные сегменты, где расширение линейки продуктов поможет привлечь больше заказов от дата-центров.