Вчера индекс РТС показал отрицательную динамику (-0,15%). Высокая инфляция (не только в России) поддерживает стабильный спрос на акции компаний золотобывающего сектора. Вчера была опубликована статистика по инфляции в России, и она не порадовала — рост на 7,78% г.г. Максимум с 2016 года. Цены на продовольствие растут опережающими темпами, к примеру, на овощи за год они выросли на 23,7%. А скоро наступит период когда фрукты выращенные на открытом грунте уступят место фруктам из теплиц, которые точно будут дороже, учтивая подорожание цен на энергоносители и многое другое. Исключительно монетарными методами инфляцию не сдержать — сейчас прогноз ЦБ о годовой инфляции в этом году 5,7% — 6,2% придется повысить. И я думаю что придется пересмотреть планы ЦБ снизить годовую инфляцию в 2022 году до 4-4,5%. На конец этого года можем увидеть ставку ЦБ на уровне 7,25% — 7,5%. Ну а в начале 2022 года эффект «высокой базы» и монетарные усилия ЦБ наконец дадут свои плоды и инфляция начнет снижаться. Думаю что ЦБ запустит цикл снижения ставки, а инфляция на конец 2022 года составит порядка 5,5%. Это будет временная передышка подаренная инвесторам для того чтобы они пересмотрели свои стратегии и сделали упор на инвестирование в материальные ценности, сырьевые товары (их можно купит и через биржевые инструменты), инвестиции в предметы искусства. Уже в 2023 и 2024 году мы увидим галопирующую инфляцию, от которой инвестиции в акции уже не спасут. К слову, а что помешает участникам рынка в 2023 и 2024 году занять более активную позицию и перейти от инвестиций к спекуляциям?

Нефтяные цены не могут пока преодолеть зону сопротивления 85,5-86 (Brent). Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман на прошлой неделе практически исключил возможность того, что альянс ОПЕК отреагирует на рост цен на нефть, увеличив поставки нефти. Он сказал, что увеличение поставок может привести к огромному переизбытку нефти в конце 2022 года. Сейчас цены на нефть поддерживаются энергетическим кризисом, разразившемся в Европе и Азии, и частичным переходом потребителей от газа к мазуту и дизельному топливу. В развитых странах запасы нефти находятся примерно на 2-7% ниже своих средних значений. Вчерашняя статистика по запасам нефти из США показала их снижения на 431 тыс. бар. при том что ожидался рост. В краткосрочном плане российские нефтяные и газовые компании выигрывают от текущей ситуации. Мы видим, что даже новость что США хотят наказать Газпром за нарушение санкций, не произвела на инвесторов большого впечатления. В долгосрочном плане высокие цены на нефть приводят к торможению мировой экономики и спрос на нефть упадет. К тому же высокие цены на нефть стимулируют ускоренное развитие альтернативной энергетики. Какие-то проекты альтернативной энергетики не были рентабельны еще вчера, а завтра они будут рентабельны.

Акции Ozon вчера снизились на 1,63%. Компания запустила производство собственной еды (пока в Москве и Подмосковье) чтобы дополнить сервис онлайн-доставки. Стоимость блюд составит от 169 рублей до 259 рублей за порцию. Начинание интересное для городов где работает Ozon Express, но не уверен что надо покупать эти акции перед тем как в конце года ФРС США объявит планы по постепенному сворачиванию покупки облигаций. Непосредственно на Ozon это не повлияет, но в целом подобные акции в США после этого не будут показывать позитивную динамику, что рикошетом ударит и по акциям Ozon. Ничего плохого про эти акции я сказать не могу — в кроме того что на общем оптимизме рынка они с мая пребывают под понижательным трендом и попытки его пролить наверх очень робкие у «быков».

Отрицательные фьючерсы на открытие рынка в США сегодня намекают на нейтральное открытие нашего рынка, но если цены на нефть закрепятся выше 86 долларов ситуация изменится к лучшему.