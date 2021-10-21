Российский рынок акций уже 8 сессий консолидируется в районе исторических максимумов. Нужен какой-то толчок для выхода из краткосрочного боковика. Сценарий снижения сейчас не актуален, поэтому ждем ухода выше отметки 4300 пунктов.

Сегодня с утра внешний фон не даст этого сделать: американские фьючерсы снижаются на 0,2-0,3%, треть процента теряет нефть, а на одних дорожающих металлах не выедешь. Но ситуация на мировом рынке меняется быстро. Возможно, как и вчера, вечером рынки акций получат поддержку от хороших отчетов американских компаний.

Правда, американский рынок акций локально перекуплен: рост наблюдается 6 сессий подряд. Индекс S&P500 с начала октября сумел отыграть все сентябрьские потери и подобраться к историческому максимуму.

Сегодня ждем возобновления подъема «Норильского Никеля». Вчера компания опубликовала производственный отчет за 9 месяцев, который на первый взгляд был не очень хорошим. Однако никаких сюрпризов в нем не было: снижение показателей за три квартала было вызвано подтоплением двух рудников, а в финансовом плане это будет частично компенсироваться увеличением цен на продукцию ГМК.

Сегодня никель и палладий торгуются в уверенном плюсе, поэтому акции «Норникеля» должны возобновить движение к первой цели роста — 24 тыс руб.

Второй день подряд сыпется Мосбиржа. Никаких объективных причин для распродажи акций биржи мы не видим. Рекомендуем искать момент и подбирать их как спекулятивно на отскок, так и в среднесрочных целях.

Вчера хорошая статистика от Минэнерго США по запасам поддержала котировки нефти: показатель неожиданно снизился на 0,4 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн. Более того, уровень среднесуточной добычи упал на 0,1 млн до 11,3 млн баррелей. Это говорит о том, что ни о каком скором росте добычи в США по-прежнему речи не идет.

Однако эти данные были быстро отыграны и сегодня уже не действуют на рынок. Нефти нужен какой-то новый драйвер для ухода к следующей цели — 87 долларов за баррель. Скорее всего, эта отметка будет покорена. Поэтому пока рекомендуем держать акции нефтяных компаний в портфелях.

Эта же рекомендация относится и к бумагам золотодобытчиков. Ждем, что золото как минимум дойдет до первого сопротивления 1830 долларов за унцию.

Затухает «бычий» импульс в рубле. Пара доллар-рубль никак не может уверенно закрепиться под отметкой 71, чтобы продолжить движение к «круглому» уровню 70.

Ждем завтрашнего решения ЦБ по ставке. Судя по продолжающей расти инфляции, показатель будет повышен как минимум на 0,5 п.п., при этом риторика регулятора останется жесткой. Это кратковременно поддержит российскую валюту, но усиления притока западных средств в ОФЗ мы не ждем, поскольку инфляционные риски останутся очень большими.