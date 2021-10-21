Отечественный рынок остановился в шаге от рекорда
Большую часть дня российский рынок боролся с негативной динамикой нефти и промышленных металлов. Национальная Комиссия Китая по Реформам и Развитию объявила о планах мер по снижению цен на энергоносители и другие важные народнохозяйственные ресурсы, включая удобрения. Кроме того, цены на недвижимость в КНР продолжили замедляться. В сентябре их рост составил 3,8% по сравнению с 4,2% в августе и 4,8% в июле. К вечеру ситуация заметно улучшилась. Brent поднялась выше $85 за баррель, медь ликвидировала потери, а никель дорожал более чем на 5%.
- По итогам торгов 20 октября Индекс МосБиржи — 4 287,5 п. (+0,26%), а индекс РТС Индекс РТС — 1 905 п. (+0,25%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,82 млрд рублей.
- 4 отраслевых индекса снизились и 6 выросли. Самыми слабыми были секторы строительных компаний (-1,65%), а также химия и нефтехимия (-1,72%. Телекоммуникации показали рост на 0,69% и стали лидером торгов.
- Сектор металлов и добычи повысился на 0,31%. Однако внутри отраслевого индекса динамика бумаг была весьма разнообразной. Рост обеспечивали производители золота и бумаги «РусАл», которые корректировались после провала накануне. NBC News сообщила об обысках в домах родственниках Олега Дерепаска в США. Явно негативную динамику демонстрировали угольщики «Мечел» и «Распадская», а также металлурги, которые негативно реагируют на потенциальный спад в строительном секторе КНР.
- Из корпоративных новостей отметим операционную отчётность ГМК «Норникель». «Норильский никель» за 9 месяцев 2021 года произвел 129,86 тыс. тонн никеля, что на 23% ниже данных годичной давности. При этом в третьем квартале производство никеля выросло на 55% к предыдущему периоду, до 50,57 тыс. тонн, что объясняется окончанием восстановительных работ на руднике «Таймырский», а также увеличением производительности НОФ в результате запуска мобильных дробильных комплексов. Производство меди за 9 месяцев снизилось на 20%, до 288,3 тыс. тонн. В третьем квартале выпуск металла увеличился на 42% кв/кв, составив 115,62 тыс. тонн. ГМК за 9 месяцев 2021 года произвел 1,91 млн тройских унций палладия, что на 7% ниже уровня годичной давности. В третьем квартале производство выросло на 9% к предыдущему периоду, до 598 тыс. унций. Производство платины за 9 месяцев сократилось на 10%, до 463 тыс. унций. В третьем квартале выпуск драгметалла увеличился на 8%, составив 145 тыс. унций. Компания подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 190-200 тыс. тонн никеля, 335-355 тыс. тонн меди (без учета не затронутого авариями Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 65-70 тыс. тонн меди), 2,35-2,41 млн унций палладия и 580-640 тыс. унций платины.
- Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Снижение выпуска товарных металлов ГМК по итогам 9 месяцев было связано с временной приостановкой и проведением восстановительных работ на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами в феврале, а также снижением производительности Норильской обогатительной фабрики из-за аварии. В то же время уже в к середине года большинство проблем было решено, в результате чего выпуск основных металлов в июле-сентябре показал существенный рост в квартальном сопоставлении. При этом «Норникель» вновь подтвердил свой скорректированный ранее производственный план на год, что в условиях сложившейся конъюнктуры обещает по итогам 2021 года рекордный показатель EBITDA и дивиденд на уровне 2700 — 2900 руб. на акцию».
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