Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Индекс Мосбиржи продолжил консолидироваться рядом с историческими максимумами. Он по-прежнему находится в рамках восходящего тренда.

Общая благоприятная конъюнктура на сырьевых площадках остается ключевым фактором поддержки нашего рынка. Кроме того, позитивную динамику накануне показали европейские индексы. А американский S&P 500 не дошел до новых рекордных отметок всего 5 пунктов (0,1%), отыграв таким образом все сентябрьское снижение. Во многом к такой динамике располагает позитивный сезон отчетов и все еще значительные объемы рыночной ликвидности на фоне QE. Аналогичная картина и по глобальному индекс MSCI ACWI.

Программы стимулирования в США вскоре будут завершаться, а значит, уже в первые месяцы 2022 г. давление продавцов усилится. Волны роста к историческим максимумам по S&P 500 можно использовать для временного сокращения среднесрочных длинных позиций.

Фьючерсы на нефть Brent прибавили около 1% и подобрались к отметке $86. Несмотря на накопленную перекупленность, в предыдущие сессии удалось избежать значительной коррекции. Это позитивный сигнал в плане перспектив текущего тренда. Ближайшим ориентиром выступает максимум с 2014 г. — отметка $86,7.

Вместе с тем недельная статистика EIA по запасам в США указала на их неожиданное снижение. А добыча вопреки прогнозам снизилась на 100 тыс. б/с., до 11,3 млн б/с. То есть пока вообще нет никакой устойчивой тенденции по восстановлению производства к доковидным уровням, когда в Штатах добывалось 13 млн б/с. Реакция нефтяных фьючерсов на цифры EIA, естественно, оказалась позитивной.

Но не на всех сырьевых площадках положительная динамика. Высокая амплитуда колебаний остается в угле. Накануне в Китае рухнули цены как на энергетический, так и коксующийся уголь на фоне разного рода попыток государства охладить ситуацию. С одной стороны, это негативно для таких компаний, как Распадская или Мечел, но с другой — ранее в угле прошло мощнейшее ралли, так что даже падение сырья на 10-15% не является для них критичным. В результате накануне акции компаний падали, но гораздо умеренней, чем котировки угля.

Сегодня индекс Мосбиржи на старте сессии вряд ли покажет существенное отклонение по сравнению со вчерашним днем. При этом близость рекордных уровней располагает к их преодолению. Допускаем прокол отметки 4300 п. Это важный рубеж. В случае закрепления выше него по итогам недели далее цели могут сместиться к диапазону 4380-4420 п.

Высокие цены на энергоносители вкупе с ожиданиями повышенных дивидендов могут быть не в полной мере учтены в котировках компаний, таких как Роснефть, Лукойл, Татнефть, и даже сильно выросшего в этом году Газпрома. Эти бумаги при спокойном внешнем фоне как раз могли бы обеспечить подъем индекса.

В фокусе

∙ Инфляция. Индекс потребительских цен за неделю вырос еще на 0,26%. В годовом выражении инфляция подскочила до 7,78% — рекорд с февраля 2016 г. Подобная статистика располагает к жесткой позиции ЦБ РФ на завтрашнем заседании. Регулятор, скорее всего, понимает ключевую ставку как минимум на 50 б.п. При этом жесткая риторика сохранится. Вероятно, в итоговом пресс-релизе останется фраза о возможности повышений на следующих заседаниях, если того потребует ситуация.

Все это формально позитивно для рубля. При стабильном внешнем фоне курс USD/RUB способен дойти до круглой отметки 70.

∙ VK (Mail.ru Group) (+2,6%). В бумагах продолжается начавшийся в прошлую пятницу импульс роста. Формируется разворотная картина со сломом затяжного нисходящего тренда. В среднесрочной перспективе подъем может быть продолжен. Ближайшие ориентиры сместились ближе к 1680-1700 руб.

∙ РУСАЛ (+1,7%), En+ (+4,7%). После просадки во вторник на фоне новостей об обысках ФБР, бумаги отыграли значительную часть падения. Произошедшие события сейчас никак не сказываются на операционной деятельности РУСАЛа и En+, так что влияние этого фактора может быть кратковременным. Давление на котировки в большей степени эмоциональное.

∙ Мосэнерго (-0,3%). Компания представила позитивные операционные результаты. Электростанции компании в январе-сентябре 2021 г. выработали 44,10 млрд кВт∙ч электроэнергии — на 13,8% больше показателя за аналогичный период 2020 г. Рост выработки и отпуска тепловой энергии обусловлен ранним началом отопительного сезона из-за холодной погоды в сентябре. Финансовые результаты за III квартал обещают быть сильными, учитывая хорошие операционные показатели и рост цен на мощность в рамках КОМ. Тем не менее каких-то других мощных драйверов для роста сильнее рынка сейчас сложно обозначить. Преимущественно нейтральный взгляд на бумаги Мосэнерго.

∙ Норникель (-0,6%). Опубликованы операционные результаты за III квартал 2021 г. Отчет нейтральный, в рамках ожиданий. Восстановление производства по всем ключевым металлам обусловлено ростом добычи на Октябрьском и Таймырском рудниках, особенно это коснулось никеля и меди, падение производства которых было более сильным. Прогнозы по срокам выхода Таймырского рудника на полную мощность подтверждены, как и в целом планы на текущий год. Какой-то выраженной реакции в динамике акций на отчет не ожидается, хотя он и придает уверенность в относительно неплохих дивидендах за 2021 г.

∙ Мосбиржа (-3,9%). За две сессии растерян практически весь октябрьский рост. Каких-то очевидных корпоративных причин не замечено. Ранее мы отмечали, что прошедший подъем вернул бумаги к фундаментально справедливым значениям, а апсайд оказался совсем незначительным. На мой взгляд. в среднесрочной перспективе сохранится просто широкий боковик. Снизу его граница около 163-167 руб., а сверху на 190-192 руб. Нейтральные ожидания по динамике акций.

∙ Сегодня ММК и НЛМК опубликуют финансовые результаты за III квартал 2021 г. Возможно, будут даны рекомендации по дивидендам.

∙ В четверг М.Видео опубликует отчет о квартальных операционных показателях.

∙ Состоится заседание совета директоров Россети Ленэнерго. В повестке вопрос об утверждении дивидендной политики в новой редакции.

∙ В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят Intel, Danaher Corporation, AT&T, Union Pacific.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,25%, нефть Brent теряет 0,5%.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.