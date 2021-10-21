Ставки овернайт в среду почти не изменились, как и днем раньше. Средняя стоимость однодневного долларового свопа выросла на 4бп до 6,82%. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, не более чем на пару базисных пунктов отклонилась от уровня в 6,85%, на котором она находилась во вторник. На аукционе однодневного репо с Федеральным казначейством установленный лимит в 100 млрд руб. был полностью выбран одним банком, который предложил ставку на 20 бп выше минимального уровня. Всего же в аукционе приняли участие пять банков, суммарный объем заявок от которых достиг 205 млрд руб. Сегодня лимит по однодневному репо составит 150 млрд руб. Тем временем обязательства банковского сектора по кредитам Банка России с фиксированной ставкой по состоянию на утро среды сократились до 245 млрд руб. против 298 млрд руб. днем ранее.

На аукционе 7-дневных депозитов Федерального казначейства пять банков подали заявок на общую сумму 557 млрд руб. против лимита в 300 млрд руб. Спред ставки отсечения относительно минимального уровня на этот раз достиг 31 бп, что является максимальным спредом для недельных депозитов с начала текущего года. На аукционе 35-дневного репо от двух банков поступило заявок на 105 млрд руб. при лимите в 100 млрд руб. Отметим, что сегодня Казначейство проведет только два аукциона депозитов с участием центрального контрагента вместо обычных трех — на срок 7 и 35 дней с лимитом 20 млрд руб. и 5 млрд руб. соответственно. Аукцион 14-дневных депозитов на сумму 40 млрд руб. в этот раз не состоится. Таким образом, впервые с 1 октября Казначейство не полностью пролонгирует депозиты с ЦК. Также сегодня оно предложит 50 млрд руб. к размещению на 63-дневных депозитах, еще 200 млрд руб. — на депозитах сроком 21 день и 50 млрд руб. через 91-дневное репо.

Годовая ставка процентного свопа вчера снизилась на 1 бп (до 8,58%), а котировки FRA почти не изменились, завершив день в пределах 8,54-8,56%. Более длинные ставки IRS повысились на 2-7 бп, и теперь ставки на сроках 5-10 лет находятся в интервале от 8,02% до 8,04%. Наклон кривой NDF/XCCY увеличился: ставки на сроках от 3 до 5 лет поднялись в терминах OIS на 5 бп, тогда как годовые и 2-летние значения прибавили всего по 1 бп.