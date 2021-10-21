В среду фондовые индексы США показали умеренно положительную динамику, что позволило индексу Dow Jones обновить исторические максимумы. В то же время индекс S&P 500 закрылся на 0,1% ниже исторического максимума. Нефтяные контракты обновили годовые максимумы, достигнув отметки в $86 за баррель.

Сезон отчетности продолжается. Сегодня квартальную отчетность предоставят компании AT&T (до открытия рынка), Intel (после закрытия), Snap (после закрытия).

Новости компаний

Компания Netflix предоставила ежеквартальные финансовые результаты. Выручка за квартал выросла на 16% до отметки в $7,48 млрд, что оказалось на уровне ожиданий. Чистая прибыль на акцию составила $3,19 (на $0,63 выше ожиданий). За квартал количество платных подписчиков сервиса увеличилось на 4,38 млн, что оказалось выше прогноза менеджмента в 1,54 млн и консенсус-прогноза в 3,5 млн. Число подписчиков на конец квартала составило 213,5 млн. В США и Канаде добавилось 70 тыс. новых подписчиков, в Европе — 1,8 млн, в Латинской Америке — 0,3 млн, в Азии — 2,2 млн. Выручка на пользователя выросла в США на 10%, в Европе на 7%, в Латинской Америке на 8% и в Азии на 4%. Кроме этого, менеджмент предоставил прогноз на 4 кв. 2021г. Согласно нему, выручка ожидается в размере $7,71 млрд (консенсус $7,68 млрд). Менеджмент ожидает, что за 4 кв. прибавится 8,5 млн новых подписчиков (консенсус ожидал $8,32 млн).

По нашим оценкам, это позитивная отчетность, вполне ожидаемая с учетом успехов последних релизов сериалов. Выручка за квартал выросла на 16%, из которых 8% процентов пришлось на рост подписчиков (+4,5 млн), а остальное на рост выручки на пользователя. По регионам основной рост подписчиков был за счет Азии (+2,2 млн подписчиков) и здесь явным драйвером стал выход сериала «Игра в кальмара», который посмотрели 142 млн домохозяйств (за 4 недели с выхода) и это абсолютный рекорд.

Предыдущий максимум был у фильма «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом (99 млн домохозяйств) и первого сезона сериала Бриджертоны (82 млн). В то же время мы наблюдали сильный рост со второй половины августа в акциях компании (+23%), который мы связываем с графиком релизов контента, точнее с ожиданиями по релизу контента в рамках этого графика. Если говорить о медиа и стриминговых компаниях, то мы видим именно график релиза контента главным драйвером роста акций таких компаний в обозримом будущем. В данном случае выход продолжений одних из наиболее популярных сериалов компании («Бумажный дом», «Половое воспитание» и «Люцифер») в сентябре стали стартовыми драйверами роста числа подписчиков, что и привело к росту акций за несколько недель до этого на ожиданиях данных релизов.

Если популярность данных сериалов была вполне ожидаема, то столь высокий успех «Игры в кальмара» стал неожиданностью для многих инвестдомов, что привело к повышению целевых цен и стало дополнительным драйвером для роста акций.

Хотя количество новых подписчиков (наиболее важный показатель компании) и превзошел ожидания менеджмента, он был близок к ожиданиям консенсус-прогноза, поэтому мы и не увидели существенной положительной динамики акций по результатам отчетности.

Компания Phillip Morris предоставила позитивные результаты за 3 квартал. Чистая прибыль на акцию (EPS) составила $1,58 против $1,55 консенсус-прогноза. Органический рост выручки составил 7,6% против 5,8% консенсус-прогноза. Органический рост был обеспечен ростом поставок IQOS +24% г/г и ростом цен на традиционные сигареты. По оценкам компании общее количество пользователей IQOS составило 20,4 млн, +0,4 млн пользователей по итогам квартала, что существенно ниже среднеисторического уровня (~1 млн). Низкий прирост новых пользователей связан с проблемами цепочек поставок, в частности нехватки чипов для производства устройств IQOS. По оценкам менеджмента проблемы производства устройств IQOS сохранятся до 1 полугодия 2022г. По итогам квартала доля IQOS в объемах поставок составила 12,5% и 29% в совокупных продажах.

Поставки традиционных сигарет снизились на (-0,4%) г/г против (-10%) годом ранее. Наблюдается постепенное восстановление объемов поставок, учитывая снятие карантинных ограничений в регионах присутствия. Менеджмент улучшил/сузил диапазон прогноза финансовых показателей. По итогам 2021 г. менеджмент ожидает EPS на уровне $6,01-6,06 (против $5,97-6,07 ранее), при органическом росте выручки на 6,5-7% (6-7% ранее). По итогам года менеджмент ожидает что поставки IQOS (HTU) составят 95 млрд штук. Касательно иска British America Tobacco о нарушении патентных прав и решения Комиссии по международной торговле США (ITC) о введении запрета на импорт IQOS, менеджмент ожидает что в ходе административной проверки (завершается 28 ноября) представители примут во внимание статус IQOS как продукта с пониженным риском для здоровья и прецеденты в Великобритании и Греции, где решение было принято в пользу Phillip Morris. В случае негативного решения, Phillip Morris рассмотрит возможность производства iQOS на территории США.

Мы нейтрально оцениваем результаты компании. Текущие проблемы с цепочкой поставок окажут краткосрочное давление на темпы роста IQOS, при этом мы отмечаем уверенность менеджмента в быстром восстановлении спроса, как только проблемы с производством устройств будут решены.

United Airlines отчиталась за 3К21 лучше ожиданий на рынке. Выручка в $7,75 млрд оказалась выше консенсус-прогноза на $110 млн. Чистая прибыль на акцию по GAAP в $1,44 оказалась лучше средних ожиданий на $2,8. После корректировки компания зафиксировала убыток за квартал в $1,02, что всё равно лучше консенсуса на $0,66. Акции отреагировали ростом на 4% на пре-маркет, но на открывшихся торгах в США первоначальная позитивная реакция сменилась падением на 0,5%.

Мы оцениваем это умеренно позитивно. Мощности авиаперевозок остаются на 28% ниже уровня до пандемии. Менеджмент озвучил позитивный взгляд на европейский рынок, и собирается увеличить мощности международных направлений на 10% в 2022 г. по сравнению с 2019 г., при этом оставив перевозки на местном американском рынке на том же уровне. При этом надо отметить, что прогноз менеджмента по продажам на 4К21 всё ещё предполагает падение относительно 4К19 на 25-30% до $7,5-8,1 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $8,18 млрд. Сохраняются риски давления на рентабельность из-за роста цен на топливо.