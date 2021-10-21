В четверг на валютных площадках развивающихся рынков преобладает уход от риска: валюты EM дружно теряют позиции к американскому доллару, и российский рубль не является исключением. Несмотря на общее падение, валюты демонстрируют разную динамику снижения. Так, потери бразильского реала и индийской рупии к середине дня были минимальными, а снижение турецкой лиры достигало почти 1%. Рубль снижался к доллару на 0,3%, и американской валюте уже с утра удалось вновь закрепиться выше уровня 71, хотя позиции USD выше данной отметки выглядели не столь устойчивыми.

Отметим, что за последний месяц нефтяные котировки выросли более чем на 11% (по марке Brent), а российская валюта укрепилась лишь на 2,7%. Однако за последнюю неделю рубль чуть улучшил соотношение: цены на нефть прибавили еще около 1%, а рубль отыграл уже почти половину их роста, укрепившись на 0,4%. Часть поддержки отечественная валюта получает с внутреннего рынка, где сохраняются ожидания дальнейшего ужесточения процентной политики ЦБ и в ближайшие дни предстоят крупные налоговые платежи.

Необходимо отметить, что базовым сценарием для завтрашнего заседания ЦБ РФ остается повышение ключевой ставки на 50 бп (до 7,25%). Кроме того, регулятор, вероятно, существенно повысит прогноз по инфляции на текущий год (сейчас 5,7-6,2%) и даже может повысить верхнюю границу прогнозного диапазона на 2022 г. (сейчас 4,5%). Тем не менее определенные коррективы в завтрашнее решение и риторику ЦБ могут внести новые антиковидные ограничения, вводимые в различных регионах РФ. Частичный локдаун играет роль дезинфляционного фактора в виде локального замедления темпов роста потребительского спроса. Вкупе с этим усиливается дезинфляционный эффект от уже проведенного повышения ключевой ставки, а также постепенно сходит на нет проинфляционное влияние недавних социальных выплат. Также фактором торможения инфляции в настоящее время выступает укрепление рубля, наблюдаемое с конца августа. В этих условиях вероятность того, что ЦБ может ограничиться повышением ставки лишь на 25 бп (до 7%), на наш взгляд, также достаточно велика.