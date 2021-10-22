Вчера цены на нефть и металлы «тянули» отечественный рынок вниз — индекс РТС показал просадку 1,92%. Следует отметить, что нефтяные цены продолжают пребывать в агрессивном повышающемся августовском коридоре и нефтяные акции на дневных графиках по-прежнему находятся в зоне «быков». В такой ситуации покупатели для акций нефтегазового сектора всегда найдутся как минимум до 4 ноября, когда состоится заседание ОПЕК. Накануне заседания ЦБ по ставке инвесторов интересуют прогнозы по инфляции. Инфляция «обстреливает» нас плохими новостями каждый день. Крупнейшие производители колбас и сосисок предупредили о подорожании продукции в начале ноября на 7-20%. Что может сделать ЦБ в такой ситуации, если импорт продовольствия и экспорт в нашу страну примерно равны? При этом индекс продовольственных цен ФАО за год вырос 32,8%. Полностью отгородиться от общемировых тенденций не получится. В сентябре в мире наибольший рост показали цены на зерновые и растительные масла. Так что ЦБ управляет автомобилем, у которого есть руль, но нет тормозов. Нельзя сказать что ситуация с инфляцией нахолодится под полным контролем. Такая ситуация способствует росту спроса на антиинфляционные активы. В лидерах роста за неделю акции золотобывающих компаний.



Курс биткоина вчера снизился. Дать прогноз невозможно, потому что курсом биткоина манипулируют. Медийные лица синхронно говорят позитивные вещи про биткоин, а потом синхронно его «топят». Можно дать прогноз, какой фактор вызовет обвал биткоина. Это экологические проблемы. Американский регулятор дал добро на существование биткоин-ETF фонда компании ProShares. При этом биткоин имеет огромный углеродный след, в мире есть «зеленые криптовалюты» и мир испытывает нехватку энергоресурсов. По крайней мере, об энергетическом кризисе в Азии и Европе нам заявляют эксперты. Майнинг биткоина уже привел к энергетическим проблемам в Казахстане и ряде других стран. Думаю, что очень скоро развернется борьба за «зеленую повестку» и у биткоина настанут плохие времена. Для начала майнеров будут давить налогами. История учит, что биткоин может упасть на 30% за один день. Прогнозы я не даю, но 20 000 долларов за биткоин в следующем году меня не удивит. Биткоин имеет ореол первой цифровой валюты, и он совершенно неоправдан, потому что функции расчетов через него затруднены. За переводы в сети нужно платить немаленькие суммы и это медленно. Активам для инвестиций он тоже не является из-за большой амплитуды ценовых колебаний — это инструмент для спекуляций, стоимость которого в рамках борьбы за зеленую повестку существенно снизится.



Американский рынок показал позитивную динамику, кроме индекса DOW. количество еженедельных заявок на пособие по безработице уменьшилось до самого низкого уровня с марта 2020 года. Ужасная ситуация с инфляцией стала накладывать отпечаток на высказывания членов ФРС. Так член FOMC К.Уоллер заявил: «Если окажется, что инфляция надолго, то в 2022 году нам придется проводить гораздо более агрессивную политику, чем я ранее ожидал». Сегодня ждем нейтрального открытия — на вечерней сессии котировки росли, а вчерашнее снижения на графике нефти это не снижение а «микронеровность». Настоящий «медвежий» сигнал эт пробитие вниз зоны поддержки 82-83 на графике Brent.