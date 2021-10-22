• Рубль был в десятке самых слабых валют EM. Впрочем, слабость эта находит вполне понятное объяснение через динамику сырьевых контрактов. Общая ситуация на Forex также не способствовала укреплению россиянина.

• Рынок почти убеждён, что ЦБ РФ повысит ставку на 50 базисных пункта, но также растёт вероятность изменения ставки сразу на 75 базисных пункта. Краткосрочно это является негативом для рубля, но уже после решения регулятора доходность российской валюты станет более определённой и более привлекательной. К 18 октября годовые темпы инфляции в РФ достигли 7,78%. Соответственно, мелкий шаг изменения ставки является нелогичным.

Повышение налогов в США может оказаться не столь сильным

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Dow Jones закрыл день в минусе, а S&P 500 и NASDAQ в плюсе. Основной движущей силой рынка остаются корпоративные отчёты. 86% из отчитавшихся компаний превзошли ожидания аналитиков по прибыли.