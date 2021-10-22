На ужесточении ДКП снижение цен ОФЗ сегодня может продолжиться
В четверг снижение цен рублевых гособлигаций продолжилось. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 6 б.п., до 7,66% годовых. Инвесторы отыгрывали данные по ускорению инфляции в октябре до 7,8% г/г по сравнению с 7,4% в сентябре и 6,7% в августе. Такая статистика усиливает вероятность повышения ключевой ставки на сегодняшнем заседании ЦБР с 6,75% до 7,25 — 7,50%. Внешний фон также складывается негативно для рынка ОФЗ. Нефтяные цены вчера немного скорректировались (цена Brent снизилась на 1,4%). Облигации развитых и развивающихся стран торговались преимущественно в красной зоне. Доходность UST-10 вчера превышала 1,7% (+4 б.п.). 10-летние локальные гособлигации Мексики выросли в доходности до 7,54% (+7 б.п.), Колумбии — до 7,8% (+15 б.п.), Бразилии — до 12,1% (+40 б.п.). Основным фактором снижения цен облигаций на глобальном рынке выступает приближение ноябрьского заседания ФРС, на котором может быть объявлено о начале сокращения программы покупки облигаций. Также рынок закладывает в цены возможное повышение ставки ФРС во втором полугодии следующего года уже на 50 б.п.
Сегодня динамику рынка ОФЗ будут определять итоги заседания ЦБР. Повышение ставки до 7,5% и сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП приведет к росту доходности ОФЗ. При более мягком решении и риторике регулятора цены ОФЗ сохранятся около достигнутых уровней.
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