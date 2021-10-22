Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после пессимистичного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В символическом минусе закрылся циклический Dow Jones Industrial Average, отступивший от рекордного максимума, в то время как S&P 500 обновил историческую вершину. Увереннее всего чувствовали себя высокотехнологичные акции, которые поддерживали квартальные результаты Tesla. В остальном на рынок поступили неоднозначные макроэкономические данные, указавшие на замедление производственной активности по индексу ФРБ Филадельфии при улучшении ситуации на национальных рынках труда и жилья.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, находясь в коррекционной фазе. В пятницу помимо данных по деловой активности за октябрь рынки ждет выступление главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. В пятницу риски для покупателей исходят от возможных данных о замедлении деловой активности в секторах услуг и промышленности региона в октябре. До открытия торгов тревожные новости поступили из Великобритании: розничные продажи страны в сентябре упали на 1,3% г/г (ожидалось —0,4%).

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 0,25%. Австралийский S&P/ASX не изменил позиций. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. В СМИ сообщается о совершении застройщиком Evergrande просроченного платежа по долгу от конца сентября, что на данный момент позволяет компании избежать дефолта.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после падения примерно на 1% накануне, когда цены отступили от минимумов дня. Котировки пытаются вернуть поддержки 84 долл. и 82,50 долл. соответственно, но в целом настроения на рынке указывают на риски развития нисходящей коррекции с перспективой движения в район 82 долл. и 79 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В пятницу цены будут реагировать главным образом на общеэкономический фон.

События дня:

• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) в октябре

• решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• операционные результаты Распадской за 3-й кв. 2021 г.

• квартальные результаты Honeywell, American Express

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились и стремились к средним полосам Боллинджера дневных графиков 4190 и 1830 пунктов, первым целям краткосрочной коррекции. Завершение недели выше указанных отметок даст покупателям шанс увести индикаторы наверх в ближайшие дни, в ином случае риски развития продаж возрастут. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4150-4290 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 70,80-71,50 руб. Пара евро/рубль, после пробоя в четверг верхней границы краткосрочного диапазона 82-82,80 руб., также вернулась к боковому движению. В пятницу оказать поддержку рублю может повышение процентной ставки ЦБ РФ и возможные "ястребиные" комментарии регулятора.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений и будут ждать поступления фундаментальных сигналов как изнутри, так и извне. Лучше рынка вновь могут чувствовать себя золотодобытчики, так как цены на драгоценный металл пытаются закрепиться выше 1790 долл./унц. В целом на фондовых и нефтяных площадках в конце недели после достижения новых максимумов прослеживается некоторая неуверенность, что может сделать их особенно чувствительными к возможным негативным новостям.