В четверг важной экономической статистики было немного. В США вышел отчет о первичных обращениях за пособием по безработице, число которых на прошлой неделе составило 290 тыс., обновив очередной минимум с марта 2020 г. В свою очередь продажи жилья на вторичном рынке в США в сентябре развернулись вверх после спада в предыдущем месяце, поднявшись в месячном сопоставлении на 7,0% (с корректировкой на сезонность). Достигнутый показатель превысил консенсус-прогноз Bloomberg на 3,3 пп. В качестве причин увеличения продаж авторы отчета называют умеренный рост предложения жилья и стремление покупателей закрыть сделку до того, как ухудшатся финансовые условия. Тем временем в Китае находящийся в кризисной ситуации девелопер Evergrande выплатил купон по своим облигациям на сумму 83,5 млн долл., подлежавший выплате еще 23 сентября.

Наибольшего внимания, на наш взгляд, заслуживает продолжающийся рост ставок на ключевых рынках. Доходность 2-летнего выпуска казначейских облигаций США вчера повысилась еще на 7 бп (до 0,46%), 5-летние UST поднялись в доходности на 8 бп (до 1,24%), а 10-летние — на 5 бп (до 1,70%). Доходность 10-летних гособлигаций Германии повысилась на 2 бп, до —0,10%. Котировки фьючерсов на ставку ФРС по федеральным фондам с исполнением в августе-сентябре снизились на 4 бп. Таким образом, инвесторы продолжают закладывать переход ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики в следующем году (предполагается, что первое повышение процентной ставки произойдет до сентября, а в 4к22 могут последовать дополнительные повышения). На этом фоне мировые рынки акций выглядят, как мы считаем, достаточно неплохо. Индекс S&P 500 вчера поднялся на 0,3%, а DAX и MSCI EM снизились на 0,3% и 0,6% соответственно. Тем временем цена на нефть Brent скорректировалась на 1,4% по сравнению с предыдущим днем, закрывшись на отметке 84,61 долл./барр.

Доллар (DXY +0,2%) вчера укрепился по отношению к ведущим бенчмаркам. Тем не менее защитные валюты — японская иена и швейцарский франк — опередили рынок, прибавив примерно по 0,3% по отношению, соответственно, к доллару и евро. Мы расцениваем это как признак неустойчивости аппетита к риску. Валюты развивающихся стран завершили день в отрицательной зоне. Турецкая лира упала в цене на 3,1%, южноафриканский ранд ослаб относительно доллара на 2,0%, а бразильский реал — на 1,1%. Мексиканское песо подешевело на 0,5%, тогда как азиатские валюты потеряли в цене до 0,3%. Рубль выглядел чуть более устойчиво. Открывшись в небольшом минусе, еще какое-то время рубль продолжал слабеть по отношению к доллару, в моменте достигнув уровня сопротивления в 71,30, но затем частично восстановился благодаря продажам валюты экспортерами и закрылся на отметке 71,11, по сравнению с предыдущим днем подешевев всего на 0,4%. Торговая активность повысилась: объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже вчера достиг 2,4 млрд долл.