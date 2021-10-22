Все меньше сомнений
EM universe. Учитывая временной диапазон торгов в основной части составляющих MSCI EM индекса, преобладающий с начала дня негатив, в том числе связанный с Китаем, обеспечил снижение на 0.7%. В суверенных бондах также падали почти все бумаги, независимо от статуса: +1-4 б.п. в investment grade vs 5-18 б.п. в основных high-yield с анти-лидерством Турции, Бразилии и Украины, где общий негатив был усилен локальными историями.
В Бразилии — это попытки Больсонаро вновь нарушить бюджетное правило, чтобы провести свои инициативы по допрасходам и поддержать свои позиции перед выборами осени 2022.
В Турции же ЦБ решил обрадовать президента, снизив ставку на 200 б.п. против ожидаемых 100 б.п. под соусом "временности" инфляции, близкой к 20%, и смягчить удар решили намеком, что до конца года новых понижений ждать не стоит. Кредитный спред EMBI стабилен вблизи 355-357 б.п.
По факту, рынок ЕМ бондов только отыгрывает колебания базовых ставок.
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