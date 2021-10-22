Цены на нефть в четверг откатились от максимумов на фоне улучшения прогноза погоды в США и охлаждения на рынках других видов ископаемого топлива.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований в США (NOAA) в своем отчете сообщило, что температура в зимний период будет выше средних уровней на большей части территории страны. Это значит, что повышательное давление на цены углеводородов может быть не таким сильным, как ожидалось.

В том числе, на фоне таких новостей энергетические рынки были под давлением. Цены на уголь в Китае продолжили снижение и потеряли около 14%. Цены на газ в Европе и США снизились на 5,3% и 1%, соответственно. Цены на бензин в США потеряли 1,1%.

Дополнительным фактором давления на нефть, хотя и не столь важным, выступил рост доллара США. Индекс доллара США, отражающий динамику доллара по отношению к корзине из шести мировых валют, в четверг вырос на 0,17% после шести дней снижения. При продолжении роста этот фактор может усилить свое влияние. Сильный доллар, в теории, делает нефть более дорогой и менее доступной для держателей других валют. Краткосрочно реакция котировок больше спекулятивная, здесь больше важны среднесрочные и долгосрочные тренды.

Фьючерсы на Brent строят консолидацию в коридоре $83,5-86 за баррель. Пробой любой из границ может спровоцировать импульсное движение. При этом на рынке по-прежнему доминируют позитивные настроения, что может сдерживать распродажи при пробое вниз и усиливать движение при выходе вверх.

Несмотря на локальную слабость спрос на нефть остается высоким, а предложение — ограниченным. Страны ОПЕК+ в этом месяце достаточно прозрачно дали понять, что пока не видят причин для пересмотра графика увеличения добычи. При этом статистика от Минэнерго США в среду показала активное сокращение запасов нефти и нефтепродуктов, а НПЗ по всему миру ожидают роста переработки в ноябре-декабре.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США опубликует Baker Hughes. Рост числа активных буровых установок при сложившейся конъюнктуре выглядит логичным, но его темпы пока недостаточны, чтобы ожидать существенного роста добычи в скором времени. Ускорение может ослабить повышательное давление на цены, в то время как замедление может поддержать его.